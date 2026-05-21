All’Unisa due convegni

Due convegni si terranno venerdì 22 maggio presso l’Università degli Studi di Salerno. Il primo dal titolo “Le fragilità interrogano il diritto, la società e la responsabilità delle istituzioni” (ore 11 – Aula Nicola Cilento); il secondo dal titolo “Gli archivi notarili insieme con il notariato sui recenti casi di responsabilità disciplinare emersi nelle ispezioni” (ore 9.00 Edificio B2, Aula B2P-008). Nell’Aula Nicola Cilento dell’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems (DISA-MIS), il convegno: “Le fragilità. L’impegno del giurista e del legislatore in ordine alle tutele e alle garanzie loro riservate”, promosso dalla professoressa Mariassunta Imbrenda, ordinaria di Diritto privato, Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems/DISA-MIS in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato e con la partecipazione dell’Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità e la Fondazione Il Salotto Giuridico, si inserisce nel più ampio dibattito sulle recenti prospettive di riforma in materia di tutela delle persone fragili, oggi al centro dell’attenzione del legislatore e della riflessione scientifica. L’Ateneo salernitano già da tempo si mostra attento a queste tematiche, al punto che per l’evento è stato predisposto il servizio di interprete LIS, così da consentire una maggiore fruizione dei contenuti. Apriranno i lavori i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, Prof. Virgilio D’Antonio, della Direttrice del Dipartimento DISA-MIS, Prof.ssa Ornella Malandrino, della Delegata del Rettore all’Inclusione, Prof.ssa Giulia Savarese, del Viceministro della Giustizia, Prof. Avv. Francesco Paolo Sisto, e del Presidente Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità Avv. Maurizio Borgo. Le due sessioni saranno presiedute dal Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Notaio Avv. Vito Pace e dal Prof. Pasquale Femia, con le conclusioni affidate al Prof. Francesco Vaia. Interverranno autorevoli esponenti del panorama accademico, notarile e istituzionale, tra cui la Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Sapienza Università di Roma, Prof.ssa Mirzia Bianca, il Notaio Giuseppe Trapani, l’Avv. Angelo D’Onofrio, il Prof. Avv. Mario Renna, il Prof. Francesco Rossi, il Prof. Mauro Pennasilico e la Prof.ssa Carmen Mingorance Gosálvez dell’Università di Cordova e la Prof.ssa Mariassunta Imbrenda. L’incontro prevede anche l’intervento dei Dottori Vincenza Conte e Andrea Senatore del DISA-MIS, che presenteranno le rispettive prospettive di ricerca sulle tematiche oggetto del convegno. Particolare rilievo assumono le iniziative promosse dal Consiglio Nazionale del Notariato, orientate al rafforzamento degli strumenti di protezione della persona, nel segno dell’autodeterminazione, dell’inclusione e della dignità individuale, ciò anche alla luce della prima relazione annuale, presentata nel mese di aprile, sull’attività svolta dall’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. La tematica delle vulnerabilità sarà affrontata a tutto tondo, anche con riguardo alle questioni ambientali e legate al digitale. Come ha avuto modo di precisare la prof.ssa Imbrenda, “l’obiettivo del convegno è di proporre un dialogo proficuo tra istituzioni, accademia, mondo delle professioni, sottolineando il ruolo sociale del notariato nella risoluzione di problemi a carattere sociale. Un confronto di grande attualità, volto a ripensare il rapporto tra diritto, garanzie e vulnerabilità nella società contemporanea”. Il secondo convegno (ore 9.00 Edificio B2, Aula Pecoraro), organizzato dalla Fondazione Il Salotto Giuridico, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems (DISA-MIS) dell’Università degli Studi di Salerno, il Consiglio Notarile di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, ha come titolo “Gli archivi notarili insieme con il notariato sui recenti casi di responsabilità disciplinare emersi nelle ispezioni” ed è dedicato alla memoria del Magistrato Francesco De Rosa, già Presidente della Corte di Appello di Salerno. Giunta alla sua seconda edizione, su iniziativa della prof.ssa Mariassunta Imbrenda, l’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra Archivi notarili, giudici Co.Re.Di. e notai, con l’obiettivo di approfondire le principali contestazioni emerse in sede ispettiva e favorire una collaborazione sempre più efficace tra le diverse componenti del sistema notarile. Il convegno si concentrerà sulle fattispecie più frequentemente contestate ai notai, analizzandone la conformità alla normativa vigente e offrendo un approccio concreto e operativo per prevenire rilievi disciplinari e sanzioni. Ampio spazio sarà dedicato infatti alle “best practices” da adottare nella prassi professionale, alle corrette tecniche redazionali e alle clausole contrattuali che possono essere suggerite e inserite negli atti. La giornata di studio sarà articolata in quattro tavoli di confronto moderati da esperti del settore. Tra i temi affrontati figurano le contestazioni relative agli atti costitutivi di S.r.l. e agli statuti, alle operazioni societarie, alle cessioni di quote e alle procure institorie; particolare attenzione sarà inoltre riservata alle compravendite immobiliari, con approfondimenti su usucapione, CDU, quietanze, ipoteche e regolamentazione del prezzo. Ulteriori focus riguarderanno le modifiche del fondo patrimoniale, i vincoli di destinazione, gli atti con incapaci, le donazioni tra coniugi in comunione legale, le problematiche catastali e le questioni inerenti agli APE. Non mancheranno approfondimenti sulla corretta applicazione della legge notarile, sugli atti stipulati in lingua straniera, sulla tenuta dei repertori, sui tempi di trascrizione e sugli obblighi antiriciclaggio. Di particolare rilievo la partecipazione del Presidente Eugenio Forgillo, Presidente Co.Re.Di. Campania e Basilicata e Magistrato di Corte d’Appello, che oltre a intervenire ai lavori del IV Tavolo aprirà la sessione conclusiva del convegno con alcune riflessioni sui poteri d’iniziativa e sui criteri per la quantificazione della sanzione nel procedimento Co.Re.Di. Al convegno sarà possibile partecipare sia in presenza sia da remoto tramite diretta streaming o differita.