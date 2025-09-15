Alla Lum gli Induction Days per i nuovi studenti di Medicina - Le Cronache
Alla Lum gli Induction Days per i nuovi studenti di Medicina

  Settembre 15, 2025
(Adnkronos) – Martedì e mercoledì 16 e 17 settembre si terranno presso l'Università Lum Giuseppe Degennaro gli Induction Days dedicati alle matricole del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. "L'iniziativa rappresenta un momento di accoglienza e orientamento per i nuovi studenti, che avranno l'occasione di conoscere da vicino il corso di studi, i servizi d'ateneo e le realtà cliniche e ospedaliere partner del corso, oltre a entrare in contatto con docenti, rappresentanti istituzionali e colleghi", spiega una nota. Per il 16 settembre, il programma prevede l'apertura con i saluti istituzionali del presidente Cda Emanuele Degennaro, della direttrice generale Antonella Rago e del direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Bruno Moncharmont. Seguirà la presentazione del corso di studi e l'incontro dedicato ai genitori. L'evento proseguirà con le testimonianze degli studenti e con un focus sulle strutture cliniche convenzionate. La giornata si concluderà con l'intervento di Vincenzo Schettini, noto divulgatore scientifico. Il 17 settembre si aprirà con l'intervento del magnifico rettore Antonello Garzoni e i saluti istituzionali della manager d'ateneo, Giaky Degennaro. Seguirà la presentazione dei servizi Lum Insieme e Lum Ascolta. In chiusura la lectio magistralis del professor Giovanni de Gaetano su 'Dante e Pier delle Vigne, una metafora della ricerca clinica'. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

