Alcaraz vola in semifinale agli Us Open, Lehecka battuto. E ora aspetta Djokovic - Le Cronache
  • Settembre 2, 2025
Carlos Alcaraz vola in semifinale agli Us Open 2025. Il tennista spagnolo ha battuto oggi, martedì 2 settembre, il ceco Jiri Lehecka, numero 21 del mondo, nei quarti di finale dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui il rivale Jannik Sinner arriva da campione in carica. Alcaraz ha conquistato il match dopo quasi due ore di partita, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-4 e ora in semifinale troverà il vincente della sfida, in programma nella notte, tra Novak Djokovic e Taylor Fritz, finalista lo scorso anno. Basta un break ad Alcaraz per conquistare il primo parziale, con lo spagnolo apparso fin da subito concentrato al servizio e incisivo in risposta. Lo spagnolo continua a crescere e vince anche il secondo set, mentre Lehecka sembra accusare la pressione dell'avversario e cede 6-2. Il ceco si prova a scuotere nel terzo set, tiene meglio il campo deve ancora arrendersi alla superiorità di Alcaraz, che vola quindi in semifinale agli Us Open.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

