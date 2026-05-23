Al via da Salerno il progetto nazionale dedicato a Enrico Mattei

Dopo l’evento iniziale tenutosi lo scorso 28 aprile presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al via da Salerno il percorso nazionale del progetto dedicato a Enrico Mattei: università, giovani e Terzo Settore insieme per costruire nuove opportunità di cooperazione internazionale Si è svolto presso l’Università degli Studi di Salerno il seminario “L’attualità della visione di Enrico Mattei”, primo appuntamento del progetto nazionale “Enrico Mattei: cooperazione internazionale, Africa e nuove generazioni”, promosso da MO.D.A.V.I. APS-RA con il supporto del Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’iniziativa nasce in occasione del 120° anniversario dalla nascita di Enrico Mattei con un obiettivo preciso: trasformare la memoria di una delle figure più significative della storia economica e industriale italiana in uno strumento di riflessione e di progettazione concreta rivolto alle nuove generazioni, valorizzando il ruolo della cooperazione internazionale, il protagonismo giovanile e il contributo del Terzo Settore. Ad aprire i lavori è stata l’introduzione istituzionale di Gianfranco Macrì, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno e successivamente quella di Francesco Piemonte Presidente nazionale del MO.D.A.V.I. APS-RA Il confronto ha visto gli interventi di Franco Amatori dell’Università Bocconi, intervenuto in collegamento da remoto, Amedeo Lepore dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli e Stefania Ecchia dell’Università degli Studi di Salerno, con le conclusioni affidate a Paolo Piciocchi economista dell’Università degli Studi di Salerno. Moderazione a cura di Gianluca Luise. Al centro del dibattito il significato contemporaneo della lezione di Mattei e la necessità di costruire relazioni internazionali fondate sulla cooperazione, sullo sviluppo reciproco e sulla capacità di generare opportunità per le nuove generazioni. Nel suo intervento, Francesco Piemonte, Presidente MO.D.A.V.I. APS-RA, ha sottolineato il significato più profondo dell’iniziativa: «Ricordare Enrico Mattei non significa guardare indietro con nostalgia, ma recuperare una visione capace di parlare ai giovani, creare opportunità e rafforzare il ruolo del Terzo Settore e della cooperazione internazionale come strumenti concreti di sviluppo e crescita per il Paese». L’incontro di Salerno rappresenta il primo appuntamento di un percorso nazionale che proseguirà l’11 giugno presso la LUISS Guido Carli di Roma, il 5 ottobre all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e il 16 ottobre all’Università degli Studi di Siena, coinvolgendo complessivamente oltre 350 giovani under 30 in attività di approfondimento, confronto e partecipazione. Elemento distintivo del progetto sarà il coinvolgimento diretto degli studenti: ciascun Ateneo individuerà infatti cinque partecipanti, selezionati tra coloro che prenderanno parte ai seminari, che saranno coinvolti attivamente nei tavoli di lavoro dell’evento conclusivo nazionale. Accanto al percorso universitario, nei mesi di ottobre e novembre, MO.D.A.V.I. realizzerà una serie di giornate di lavoro dedicate al mondo del volontariato e agli enti del Terzo Settore nelle federazioni regionali di Campania, Puglia e Sicilia, coinvolgendo prioritariamente gli affiliati e le realtà territoriali interessate. Saranno momenti di confronto operativo finalizzati a raccogliere esperienze, costruire proposte e valorizzare il contributo del Terzo Settore nell’ambito delle nuove prospettive di cooperazione internazionale. Il percorso culminerà infine a Roma nel mese di dicembre con l’evento finale di due giornate “Piano Mattei: nuove opportunità di sviluppo e cooperazione internazionale per i giovani e il Terzo Settore”, promosso da MO.D.A.V.I. APS-RA. L’iniziativa vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle università coinvolte nel progetto, dei MO.D.A.V.I. regionali e del Terzo Settore, insieme a operatori, enti giovanili, studiosi e ricercatori, con l’obiettivo di approfondire strategie di diplomazia, cooperazione allo sviluppo e investimento nei Paesi del Piano Mattei in un’ottica di crescita concreta per le nuove generazioni e per il sistema associativo italiano. Non una celebrazione del passato, dunque, ma un percorso nazionale di ascolto, formazione e costruzione di proposte che intende trasformare la visione di Enrico Mattei in un’opportunità concreta per il futuro del Paese.