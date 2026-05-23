Bernini, difendo scelta esperti per Anvu

“Sono loro gli esperti della lottizzazione, io sono una assoluta dilettante, andro’ a lezione da loro. Non solo difendo la scelta, difendo le persone che ho scelto e prego tutti voi di verificare il curriculum delle persone che ho scelto”. Lo ha detto la ministra dell’Universita’ e della Ricerca, Anna Maria Bernini, rispondendo alle polemiche sollevate delle opposizioni per le nomine all’Anvur dal Festival dell’Economia di Trento. Si tratta di “un accademico dei Lincei, il presidente della Federico II di Napoli, ingegnere che si occupa di agricoltura tecnologica; la presidente dei rappresentanti dell’alta formazione artistica musicale coreutica; l’ex rettore dell’Universita’ di Salerno, economista della valutazione e come presidente Venerando Marano, attualmente pro-rettore dell’Universita’ di Tor Vergata, che si occupa di valutazione da una vita. Hanno tutti uno standing nazionale e internazionale, un curriculum tale che, quando l’opposizione parla di lottizzazione non offende me, offende il curriculum, le personalita’ e le carature scientifiche delle persone che ho scelto”, ha aggiunto.