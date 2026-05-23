Enzo, Simone, Peppe e Ciro sempre con noi

Ventisette anni fa, ormai più di un quarto di secolo, eppure sembra ieri. Era domenica, come oggi, e la Salernitana giocava a Pia- cenza per restare in serie A nell’ultima giornata di cam- pionato. Scortata da 1500 ti- fosi i granata dei vari Gattuso e Di Vaio non riescono a vin- cere e sul campo ed al triplice fischio si scatena una gaz- zarra tra i calciatori di en- trambe le squadre con spintoni e calci. Sugli spalti le lacrime dei tifosi granata per la retrocessione in B. Sarebbe finita così quella maledetta domenica di 27 anni fa se non ci fosse stata la tragedia: il treno che da Piacenza ripor- tava a Salerno oltre un mi- gliaio di tifosi della Salernitana nei pressi della galleria Santa Lucia che con- duce alla stazione di Salerno va a fuoco. Nel rogo perdono la vita quattro giovani tifosi granata. Sul vagone persero la vita Ciro Alfieri, Peppe Dio- dato, Enzo Lioi, Simone Vitale (nella foto), travolti dalle fiamme. Oggi è il giorno del dolore di una ferita sempre aperta. Oggi è anche il giorno del ricordo e della commo- zione. Salerno non ha dimen- ticato i suoi angeli granata. IL FATTO Alla fine della par- tita avvengono vari scontri tra tifoserie e calciatori e le forze dell’ordine devono interve- nire per riportare la calma in campo e sugli spalti nonché per condurre i 1.500 tifosi della Salernitana fuori dallo stadio Garilli fino alla sta- zione di Piacenza, dove è stato predisposto il treno numero 1681 diretto a Salerno. È un convoglio composto da 13 carrozze, lunghissimo ma non sufficiente per il numero di tifosi che deve accogliere, tanto che a Bologna saranno aggiunte altre 3 vetture. Per la scorta sono previsti 12 agenti di polizia, decisamente troppo pochi per come si è messa la situazione. All’in- terno delle vetture si scate- nano subito disordini d’ogni genere tanto che il treno, pre- visto in partenza alle 20:04, riesce a lasciare Piacenza solo alle 23:00 circa. Durante il viaggio gli atti di vandalismo si moltiplicano. Vengono scardinati e scaricati gli estin-