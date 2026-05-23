Bradisismo: Martusciello incontra Musumeci

Il segretario regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello ha incontrato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, portando alla sua attenzione una situazione definita “grave e urgente” che interessa centinaia di cittadini di Pozzuoli già colpiti dagli eventi sismici del maggio 2024 e del marzo 2025. Nel corso dell’incontro è stato affrontato il tema degli edifici dichiarati inagibili a seguito delle scosse e delle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. “A fronte dei contributi previsti per la riqualificazione e la messa in sicurezza degli edifici circa 284 richieste sono state respinte durante la fase istruttoria”, ha rappresentato Martusciello. “Nella maggior parte dei casi non si tratta di irregolarità gravi o strutturali, ma di piccoli abusi edilizi pregressi, incongruenze catastali, lievi difformità o errori documentali”, ha aggiunto. “La conseguenza è che centinaia di famiglie oggi non possono rientrare nelle proprie abitazioni, non possono avviare interventi di messa in sicurezza e non possono ottenere i contributi necessari”. Martusciello ha inoltre chiesto di valutare “la riapertura dei termini per la presentazione o integrazione delle domande, una procedura semplificata di sanatoria per le irregolarità minori che non incidono sulla sicurezza sismica degli edifici e criteri istruttori uniformi”. Nel corso del confronto si è discusso anche della situazione di Monte di Procida. “La mancata copertura finanziaria per i danni subiti dai privati a Monte di Procida rappresenta una forte criticità. Occorre valutare se, alla luce dell’evoluzione del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, possa essere estesa l’area di intervento anche al territorio di Monte di Procida”, ha aggiunto il leader degli azzurri campani. Il ministro Musumeci, fa sapere Martusciello, ha preso atto delle questioni rappresentate e ha rinviato a un successivo incontro per un approfondimento delle problematiche emerse.