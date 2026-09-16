Al Valentinia una serata nel segno dei grandi capi indiani

L’Ippodromo Valentinia torna in pista mercoledì 16 settembre 2026 con la ventiduesima riunione della stagione. Chiusura della pista alle 17:00, prima corsa alle 17:40, ingresso gratuito come sempre, per una serata di trotto che comincia con la luce del pomeriggio e si chiude alle 20:45. Il programma conta sette corse e settantatré cavalli al via, per un montepremi complessivo di 38.500 euro. Si apre alle 17:40 con il Premio Capo Joseph, corsa nazionale da 4.620 euro sui 2.060 metri: è la condizionata dei cavalli indigeni ed europei da cinque a sei anni con vincite in carriera fra i cinquemila e i quindicimila euro, dodici al via. Alle 18:10 tocca al Premio Capi Indiani, 7.700 euro sul miglio con il Trio: è la corsa dei due anni indigeni ed europei, vincitori o piazzati fino a millecinquecento euro in carriera, sei al nastro. Segue alle 18:40 il Premio Cavallo Pazzo, corsa nazionale da 4.400 euro sui 2.060 metri, per i tre anni con vincite fra i cento e i tremila euro: sono sedici al via ed è il campo più numeroso della serata. Alle 19:15 il Premio Geronimo mette in palio altri 7.700 euro, corsa nazionale sul miglio riservata ai quattro anni con vincite in carriera fra gli ottomila e i ventimila euro, undici al nastro. Alle 19:45 il Premio Toro Seduto porta il Trio sui 1.600 metri, con 6.600 euro in palio: è la condizionata dei tre anni che hanno già vinto duemila euro senza arrivare a ottomila, dieci concorrenti. Alle 20:15 il Premio Cochise apre alle femmine: categoria G per le cavalle indigene di cinque anni e oltre, 3.080 euro sul miglio con il Trio, undici al via. Si chiude alle 20:45 con il Premio Nuvola Rossa, 4.400 euro ancora sui 1.600 metri con il Trio: scendono in pista i gentlemen, nella condizionata dei quattro anni con vincite in carriera fra i mille e i seimila euro, sette concorrenti. La posta più alta della serata non aspetta la fine: se la dividono il Premio Capi Indiani delle 18:10 e il Premio Geronimo delle 19:15, 7.700 euro ciascuno. In entrambe al proprietario del vincitore vanno 2.737 euro, all’allenatore 322 e al guidatore 161; all’allevatore ne spettano 1.400. La premiazione scende fino al quinto classificato. Una curiosità lega tutti i premi della riunione: da Capo Joseph a Nuvola Rossa, passando per Cavallo Pazzo, Geronimo, Toro Seduto e Cochise, ogni corsa della serata porta il nome di un grande capo dei nativi d’America. Al tema dà il nome il Premio Capi Indiani, che è anche una delle due corse più ricche del programma. Ristoro e intrattenimento All’interno della struttura, lungo la tribuna, sono aperti bar, pizzeria e zeppoleria; per le famiglie c’è il parco giochi per i bambini. L’ingresso all’ippodromo è gratuito. Prossimi appuntamenti Il calendario di settembre si chiude con altre due riunioni: mercoledì 23 e lunedì 28. La stagione si chiuderà poi mercoledì 7 ottobre.
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