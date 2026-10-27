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Al Bano e Loredana Lecciso, il figlio Bido compie 24 anni: la dedica della mamma è dolcissima

  • Ottobre 27, 2026
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Al Bano e Loredana Lecciso, il figlio Bido compie 24 anni: la dedica della mamma è dolcissima

(Adnkronos) – Albano Junior Carrisi, conosciuto da tutti come Bido, compie 24 anni. Per il figlio di Al Bano e Loredana Lecciso è un compleanno speciale, celebrato con parole che raccontano tutto l’amore di una madre e la nostalgia per il tempo che passa. A colpire è soprattutto il messaggio di Loredana, che ha scelto di accompagnare gli auguri con una foto del figlio quando aveva appena tre anni. 

“Buon compleanno, amore mio. Oggi compi 24 anni e questa foto del tuo terzo compleanno mi riporta a un ricordo meraviglioso, pieno di tenerezza”, scrive la showgirl in un messaggio su Instagram accompagnato da un video che ripercorre il cammino del figlio, dall’infanzia fino ad oggi. “Non tutto è stato sempre semplice, ma la gioia di averti come figlio è una delle certezze più belle della mia vita. Sono felice di essere la tua mamma e orgogliosa del ragazzo che sei diventato. Ti auguro di continuare a crescere, di proseguire con determinazione sulla tua strada e di andare sempre più in alto, senza perdere la sensibilità e la dolcezza che ti rendono speciale”, si legge nell’intensa dedica. 

 

Il post è stato condiviso dalla pagina ufficiale di Al Bano e a suggellare il messaggio arriva una dichiarazione d’affetto che coinvolge entrambi i genitori: “Ti amiamo immensamente”. 

 

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