Agropoli, Apicella: "Centro visite casa dell'outdoor" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Antonio Vassallo: “L’insegnamento di papà, non abbassare mai la testa”
Salerno. I genitori della “Mazzetti” in rivolta
Agropoli, Apicella: “Centro visite casa dell’outdoor”
Forza Italia Campania, la farsa del congresso tra spaccature e ricorsi

Agropoli, Apicella: “Centro visite casa dell’outdoor”

  • Settembre 7, 2026
  • 0
  • 106
  • 2 Min Read

È iniziato ad aprile il percorso che punta a fare del Centro Visite Trentova-Tresino un punto di riferimento per le attività outdoor del territorio. L’amministrazione comunale di Agropoli ha affidato alla Pro Loco Agropoli Terra & Mare APS il coordinamento delle attività, con l’obiettivo di mettere in rete sentieri, associazioni, operatori, iniziative ed esperienze all’aria aperta.

In pochi mesi sono già arrivati i primi risultati sul fronte della collaborazione tra le diverse realtà del territorio. Un primo banco di prova è stato l’OpenVillage del 5 e 6 settembre, che ha coinvolto numerose associazioni e registrato una significativa partecipazione di visitatori.

Il percorso, però, è soltanto all’inizio. Nei prossimi mesi amministrazione comunale e Pro Loco intendono rafforzare ulteriormente la collaborazione e ampliare progressivamente la rete, con particolare attenzione alla valorizzazione dei sentieri, del patrimonio naturalistico e del turismo esperienziale e sostenibile. L’obiettivo è rendere il Centro Visite sempre più vivo, organizzato e operativo durante tutto l’anno, trasformandolo nel punto di riferimento per le attività all’aria aperta dell’area Trentova-Tresino.

Risultato, questo, di cui va orgoglioso l’assessore a turismo Roberto Apicella: «Abbiamo creduto fin dall’inizio nella necessità di mettere in rete tutte le energie e le realtà che operano nell’ambito delle attività all’aria aperta. I risultati di questi primi mesi ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta.

Il Centro Visite deve diventare sempre di più la casa dell’outdoor: un luogo capace di coordinare associazioni, sentieri, iniziative ed esperienze e una porta d’ingresso privilegiata per conoscere e vivere Trentova-Tresino. Nei prossimi mesi rafforzeremo ulteriormente questo percorso insieme alla Pro Loco Terra & Mare e a tutte le realtà che vorranno contribuire. Siamo solo all’inizio e sono convinto che questo progetto abbia ancora grandi potenzialità di crescita».

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra

Bravi ma in difficoltà economiche? Ecco cento

di Marta Naddei­­­Il rilancio dello sviluppo e dell’occupazione nel territorio della

Tommaso D'Angelo
Settembre 12, 2012
Extra

BUON ANNO RAGAZZI

di Ambrogio IettoSalerno e i centri più popolosi della provincia&nbsp; salutano

Tommaso D'Angelo
Settembre 12, 2012
Extra

197 penne celebrano la storia di Salerno

Soltanto 197 esemplari, pennino e particolari in oro massiccio, decorazioni uniche,

Tommaso D'Angelo
Settembre 12, 2012
Extra

La pioggia non ferma la grande fede

« Portiamo San Matteo nelle nostre case, insieme a lui formiamo

Tommaso D'Angelo
Settembre 13, 2012
Extra

Studente disabile iscritto al Focaccia dopo il

di Marco Rarità « La burocrazia non può “sorpassare” la cultura

Tommaso D'Angelo
Settembre 13, 2012