Agropoli, Apicella: “Centro visite casa dell’outdoor”

È iniziato ad aprile il percorso che punta a fare del Centro Visite Trentova-Tresino un punto di riferimento per le attività outdoor del territorio. L’amministrazione comunale di Agropoli ha affidato alla Pro Loco Agropoli Terra & Mare APS il coordinamento delle attività, con l’obiettivo di mettere in rete sentieri, associazioni, operatori, iniziative ed esperienze all’aria aperta.

In pochi mesi sono già arrivati i primi risultati sul fronte della collaborazione tra le diverse realtà del territorio. Un primo banco di prova è stato l’OpenVillage del 5 e 6 settembre, che ha coinvolto numerose associazioni e registrato una significativa partecipazione di visitatori.

Il percorso, però, è soltanto all’inizio. Nei prossimi mesi amministrazione comunale e Pro Loco intendono rafforzare ulteriormente la collaborazione e ampliare progressivamente la rete, con particolare attenzione alla valorizzazione dei sentieri, del patrimonio naturalistico e del turismo esperienziale e sostenibile. L’obiettivo è rendere il Centro Visite sempre più vivo, organizzato e operativo durante tutto l’anno, trasformandolo nel punto di riferimento per le attività all’aria aperta dell’area Trentova-Tresino.

Risultato, questo, di cui va orgoglioso l’assessore a turismo Roberto Apicella: «Abbiamo creduto fin dall’inizio nella necessità di mettere in rete tutte le energie e le realtà che operano nell’ambito delle attività all’aria aperta. I risultati di questi primi mesi ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta.

Il Centro Visite deve diventare sempre di più la casa dell’outdoor: un luogo capace di coordinare associazioni, sentieri, iniziative ed esperienze e una porta d’ingresso privilegiata per conoscere e vivere Trentova-Tresino. Nei prossimi mesi rafforzeremo ulteriormente questo percorso insieme alla Pro Loco Terra & Mare e a tutte le realtà che vorranno contribuire. Siamo solo all’inizio e sono convinto che questo progetto abbia ancora grandi potenzialità di crescita».