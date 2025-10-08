Agricoltura, Confeuro incontra On. Castiglione: “Spopolamento aree interne, giovani e digitalizzazione priorità”

“È stato un incontro proficuo e costruttivo – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale della Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo – quello avuto a Roma con l’Onorevole Giuseppe Castiglione, deputato della Camera, componente della Commissione Agricoltura e Vicepresidente della commissione parlamentare di Inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla Transizione demografica in atto. Un’occasione importante per confrontarci su alcuni dei temi più urgenti e strategici per il futuro del settore primario”. Durante il colloquio, fanno sapere da Confeuro, sono stati affrontati diversi aspetti cruciali per l’agricoltura italiana ed europea, “a partire dall’urgenza di affrontare l’inverno demografico che vive il Paese fortemente connesso allo spopolamento delle aree interne con il conseguente abbandono della terra fino al ruolo centrale dei giovani in particolare per il settore primario in cui si necessità di un rilancio delle politiche tese al ricambio generazionale. Ma anche sviluppo e diffusione di agro-tecnologie e incentivi alla digitalizzazione delle attività agricole da cui emerge l’urgenza di investire su formazione e competenze – prosegue il presidente Tiso -, e di rilanciare gli ITS Academy – istituti tecnici superiori in ambito agrario, essenziali per creare nuova manodopera qualificata e al passo con l’innovazione. Serve una visione moderna, in grado di rendere l’agricoltura attrattiva, sostenibile e competitiva, anche per le nuove generazioni. La nostra Confederazione dunque ribadisce la propria disponibilità a collaborare attivamente con le istituzioni, offrendo proposte e soluzioni concrete per lo sviluppo di un settore fondamentale per l’economia, la società e l’ambiente del nostro Paese”, chiosa Andrea Tiso.
Post Recenti
- Giulia De Lellis e Tony Effe sono genitori, è nata Priscilla: “La nostra bambina è qui”
- Roma, Gualtieri: “Carlo Verdone sindaco per un giorno a novembre per i suoi 75 anni”
- Mediterraneo, malinconia, pensieri marittimi
- Romano (InfoCamere): “Basta faldoni e sportelli, tutto gestibile 24 ore su 24”
- Suor Angelica: Jacopo Sipari e l’estasi
Categorie
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco