Agricoltura, Confeuro incontra On. Castiglione: “Spopolamento aree interne, giovani e digitalizzazione priorità” - Le Cronache Attualità
Agricoltura, Confeuro incontra On. Castiglione: “Spopolamento aree interne, giovani e digitalizzazione priorità”

  • Ottobre 8, 2025
“È stato un incontro proficuo e costruttivo – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale della Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo – quello avuto a Roma con l’Onorevole Giuseppe Castiglione, deputato della Camera, componente della Commissione Agricoltura e Vicepresidente della commissione parlamentare di Inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla Transizione demografica in atto. Un’occasione importante per confrontarci su alcuni dei temi più urgenti e strategici per il futuro del settore primario”. Durante il colloquio, fanno sapere da Confeuro, sono stati affrontati diversi aspetti cruciali per l’agricoltura italiana ed europea, “a partire dall’urgenza di affrontare l’inverno demografico che vive il Paese fortemente connesso allo spopolamento delle aree interne con il conseguente abbandono della terra fino al ruolo centrale dei giovani in particolare per il settore primario in cui si necessità di un rilancio delle politiche tese al ricambio generazionale. Ma anche sviluppo e diffusione di agro-tecnologie e incentivi alla digitalizzazione delle attività agricole da cui emerge l’urgenza di investire su formazione e competenze – prosegue il presidente Tiso -, e di rilanciare gli ITS Academy – istituti tecnici superiori in ambito agrario, essenziali per creare nuova manodopera qualificata e al passo con l’innovazione. Serve una visione moderna, in grado di rendere l’agricoltura attrattiva, sostenibile e competitiva, anche per le nuove generazioni. La nostra Confederazione dunque ribadisce la propria disponibilità a collaborare attivamente con le istituzioni, offrendo proposte e soluzioni concrete per lo sviluppo di un settore fondamentale per l’economia, la società e l’ambiente del nostro Paese”, chiosa Andrea Tiso.

