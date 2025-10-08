Bicchielli (Fi): Cirielli garanzia per buon risultato

“Per storia politica, per conoscenza del territorio e per ruoli istituzionali ricoperti, Edmondo Cirielli è una garanzia per un buon risultato. Noi puntiamo al successo con Cirielli candidato presidente alla Regione Campania. Alle elezioni si partecipa per vincere: siamo sicuri che la nostra proposta e il nostro candidato sono le migliori per i cittadini della Campania, a noi l’unica cosa che interessa è il loro bene, non le logiche di partito”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Pino Bicchielli in un’intervista a Radio Radicale. “Dall’altra parte vediamo grande confusione. Alle riunioni organizzate da Roberto Fico a Salerno, nella ‘mia’ Salerno, si registra scarsissima partecipazione nei luoghi in cui si svolgono. Fico non è un riferimento dei campani. Al massimo è un riferimento delle segreterie dei partiti del cosiddetto campo largo, che mi sembra in seria difficoltà, anche per le continue sortite di Vincenzo De Luca che gli sta ogni giorno minando il percorso politico”, ha aggiunto Bicchielli che, sul tema del reddito di cittadinanza, ha dichiarato: “La cosa importante è dare la possibilità ai cittadini di avere un lavoro dignitoso non un sussidio. Noi puntiamo non solo al lavoro ma anche ai salari giusti”.