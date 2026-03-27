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Agricoltura, Confeuro e Labor a Roma con gli iscritti di Lazio, Abruzzo e Toscana

  • Marzo 27, 2026
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“Confeuro ha fatto tappa oggi a Roma per incontrare soci, iscritti e dirigenti territoriali, ma anche cittadini e operatori del settore, – provenienti da tutto il centro Italia, in particolare Lazio, Abruzzo e Toscana – con l’obiettivo di avviare un confronto sui temi legati allo sviluppo del comparto primario: dall’agroecologia all’agricoltura rigenerativa, dalle domande PAC per il contributo comunitario 2026 alle novità che interessano il settore agricolo, insieme alle opportunità di rilancio. Prosegue dunque con partecipazione e interesse il tour della Confederazione degli Agricoltori Europei, realizzato insieme al Caf e al Patronato Labor – ente promosso da Confeuro – con la tappa nella Capitale, che ha registrato grande successo e partecipazione”. Così, in una nota, il presidente nazionale Confeuro, Andrea Tiso. L’iniziativa rappresenta un percorso di ascolto e dialogo con i territori, fortemente voluto anche dalla presidente del Patronato Labor, Carmela Tiso. “L’obiettivo è incontrare cittadini, agricoltori, piccoli e medi imprenditori del settore primario, iscritti e associati, per raccogliere direttamente le esigenze e le istanze delle comunità locali e del comparto agricolo”. Non solo, perché la giornata ha rappresentato anche un momento di confronto che ha coinvolto gli operatori del Caf Labor, “uniti – aggiunge Tiso – da un obiettivo comune: crescere, aggiornarsi e offrire un servizio sempre più preciso ed efficace ai cittadini. La formazione non è solo un momento tecnico, ma un vero investimento sul futuro: significa competenze più solide, risposte più rapide e una maggiore capacità di affrontare le sfide quotidiane con professionalità e sicurezza.
In un contesto in continua evoluzione, restare aggiornati è fondamentale. Ed è proprio grazie a giornate come questa che Caf Labor continua a rafforzare la propria rete, valorizzando le persone che ogni giorno sono in prima linea sul territorio.
Perché dietro ogni servizio di qualità, c’è sempre una grande formazione”, chiosa il presidente nazionale di Confeuro, Andrea Tiso.

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