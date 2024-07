Aeroporto, da oggi si vola

di Erika Noschese Una data storica, quella di oggi, per la provincia di Salerno e per la Campania. Mancano ormai pochissime ore all’apertura dell’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi ed è ormai tutto pronto. Ad investire sul nuovo scalo aeroportuale le compagnie EasyJet, Ryanair, Volotea, Universal Air, Luxwing e Air Horizont. Ad oggi diverse sono le mete, nazionali e internazionali, che si potranno raggiungere dell’aeroporto di Salerno: Basilea, Berlino, Cagliari, Catania, Corfù, Djerba, Ginevra, Londra Gatwick, Londra Stansted, Malta, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Nantes, Torino, Verona. Si tratta ovviamente non di voli diretti ma lo scalo ha una serie di destinazioni raggiungibili con un diretto come Salerno-Basilea, il venerdì alle 16.05; Salerno-Basilea, il martedì alle 8.40; Salerno-Basilea, il venerdì alle 16; Salerno-Berlino Brandeburgo, il venerdì alle 15.40; Salerno-Berlino Brandeburgo, il lunedì alle 18.15Salerno-Cagliari, il sabato alle 13.20; Salerno-Cagliari, il mercoledì alle 7.45; Salerno-Catania, il lunedì alle 12; Salerno-Catania, il venerdì alle 18.15; Salerno-Catania, il lunedì alle 9; Salerno-Corfù, il venerdì alle 17; Salerno-Corfù, il martedì alle 18.05; Salerno-Djerba, il lunedì alle 18.20. Dopo i primi due voli, alle 11.30 di oggi la cerimonia inaugurale alla quale parteciperanno il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il presidente Enac Pierluigi Di Palma, l’amministratore delegato F2i Renato Ravanelli e il presidente di Gesac e Assaeroporti Carlo Borgomeo. Nel frattempo ieri mattina presso Palazzo Sant’Agostino si è tenuto l’incontro con gli assessori comunali Luca Galdi e Dario Loffredo, il presidente della commissione regionale Trasporti Luca Cascone e il consigliere provinciale con delega ai trasporti Francesco Morra. L’incontro è stato necessario per fare il punto della situazione con gli operatori turistici del territorio, le associazioni di categoria per illustrare il piano di collegamento via terra per raggiungere l’aeroporto salernitano. «Abbiamo avviato un’ampia discussione con le compagnie di autobus, sono stati avviati 13 collegamenti che vanno a coprire il territorio salernitano, le principali mete turistiche e stiamo predisponendo tutto perché all’arrivo di ogni volo deve essere un collegamento autobus per permettere ai turisti di raggiungere la loro destinazione», ha spiegato il consigliere regionale Luca Cascone, chiarendo che la Regione ha già concordato un nuovo incontro per programmare il mese di agosto e integrare la programmazione dei voli con i collegamenti turistici. «Nel 2026 si completeranno i lavori per la metropolitana leggere che raggiungerà lo scalo aeroportuale dalla stazione di Salerno», ha aggiunto il presidente della commissione regionale trasporti. Parla di momento decisivo per lo sviluppo di Salerno Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno che ribadisce la necessità di valorizzare il territorio attraverso una campagna di promozione ad hoc. «Siamo pronti per accogliere i turisti, italiani e provenienti dall’estero. Stiamo definendo alcuni aspetti fondamentali come l’efficienza dei trasporti su cui si sta lavorando molto e bene», ha aggiunto il presidente Ilardi ricordando di aver chiesto più volte un progetto marketing per la provincia di Salerno. L’obiettivo dunque resta quello di mettere in atto ogni iniziativa utile a promuovere il territorio nel suo intero senza tralasciare alcuna località. «Quella che si appresta a materializzarsi sarà “la notte prima degli esami”. Infatti, per chi come la FiltCgil Salerno, per tutti i lavoratori e per chi negli anni ha sempre creduto nell’apertura dell’aeroporto Costa d’Amalfi, sarà sicuramente una notte in bianco, ricca di attese e di emozioni, colma di “lacrime e preghiere”, proprio come recitava una vecchia canzone di Venditti», hanno dichiarato Arpino e Petrone della Filt Cgil che parlando di un «traguardo straordinario, considerando l’impegno che da oltre vent’anni mettiamo in campo e che abbiamo profuso anche nei momenti più bui di questo estenuante percorso di gestazione logistico e amministrativo. Fortunatamente, questo impegno ha fatto sì che il sogno dell’aeroporto diventasse realtà. Siamo consapevoli che si tratta di un punto di partenza e lo accogliamo con tanta soddisfazione, ma continueremo necessariamente il nostro lavoro sindacale, teso alla salvaguardia e alla crescita dei posti di lavoro, allo sviluppo dell’infrastruttura e dell’intero territorio provinciale di Salerno». I sindacalisti hanno confermato che «tutto è pronto: gli operatori aeroportuali sono già da qualche giorno vestiti di tutto punto con le nuove divise di ordinanza, i sistemi di controllo e sicurezza sono stati integralmente revisionati e abilitati all’uso, i parcheggi sono stati attrezzati con colonnine per il pagamento e con segnaletica orizzontale e verticale, e le strade di accesso alla struttura, da via Magellano passando per l’Aversana fino a via Olmo, sono state riasfaltate nelle ultime ore – hanno aggiunto Arpino e Petrone – Adesso tocca solo ai protagonisti dello spettacolo, ai passeggeri, riempire l’infrastruttura e calcare il piazzale di accesso per scendere o imbarcarsi sugli Airbus e i Boeing delle note compagnie che sorvoleranno i cieli salernitani. Tutto è pronto: sarà una notte insonne, ma sicuramente “questa notte è ancora nostra”».