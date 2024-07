Ruggi, il dono di Pucciarelli

Da ieri mattina il reparto di Uoc di Pediatria dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, è dotato di un nuovo importante strumento diagnostico, ovvero “Stazione Diagnostica a parete Riester Ri-Former dotato di Testina Otoscopio L2 Led”, grazie alla donazione di Riccardo Pucciarelli, (ex consigliere del Comune di Salerno Circ. Oriente), in memoria della propria mamma, scomparsa pochi mesi fa e da sempre legata al mondo dei bambini. “L’intenzione di donare al Reparto di Pediatria, uno strumento diagnostico da mettere a disposizione dei piccoli pazienti, è nata per onorare la memoria della mia mamma Maria Rotondo, insegnate e legatissima ai bambini, scomparsa lo scorso 9 settembre 2023. Ho creduto opportuno che un gesto concreto, a supporto della Sanità pubblica che quotidianamente fa tanti sforzi per dare il massimo, potesse essere il modo più giusto di ricordare la mia mamma, che ha dedicato tutta la Sua vita alla formazione dei bambini, li ha amati fino all’inverosimile. Il destino non gli ha fatto procreare un proprio figlio ma tanto forte era il desiderio di maternità, dal decidere di adottarmi da neonato, dandomi un futuro e tutto l’amore che solo una mamma sa dare al proprio figlio. Considero il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Ruggi, un’eccellenza, grazie alla professionalità, quotidianamente profusa da tutto lo Staff Medico e Paramedico che ci lavora, egregiamente diretto dalla dott.ssa Carolina Mauro. Un grazie particolare ai miei amici Antonella Guerra inf.rep. DH Pediatrico e all’inf. Marco De Gregorio. Vorrei ringraziare, inoltre, il Direttore Generale dott. Vincenzo D’amato per aver accettato questa donazione, il Direttore Sanitario dott.ssa Emilia Anna Vozzella e il Direttore Amministrativo dott. Ferdinando Memoli, congiuntamente al dott. Carmelo Ventre che ha fatto Sua questa mia intenzione e ha avviato il Procedimento, ultimato con la Deliberazione n. 536 del 04.07.2024, nonché la dott.ssa Andriuolo responsabile del procedimento”. Il gesto di Pucciarelli è stato particolarmente apprezzato dal direttore generale del Ruggi d’Aragona e non solo. Uno strumento importante che può essere fondamentale per un reparto come quello di pediatria.