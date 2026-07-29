Euro 2032: il sindaco De Luca candida Salerno

Salerno candidata ad ospitare gli eventi calcistici degli Europei di calcio 2032 come una delle sedi italiane e Salerno città dello sport: sono questi gli obiettivi del sindaco Vincenzo De Luca. “Crediamo che sia importante in questi tempi favorire la pratica sportiva, offrire ai nostri giovani la possibilità di incontrarsi, di vivere anche eventi agonistici e di maturare valori positivi di rispetto, di solidarietà fra di noi. È un programma ambizioso ma stiamo lavorando veramente all’ultimo respiro per completare la nostra impiantistica ordinaria”, dice De Luca. “Sapete che fra gli obiettivi che abbiamo c’è anche quello di realizzare la ristrutturazione generale dello stadio Arechi e rifare completamente il campo Volpe. Questo programma va avanti comunque. Abbiamo cercato di aggiungere a questo programma la proposta che avanziamo all’Uefa per candidare Salerno ad ospitare gli eventi calcistici degli europei 2032”, ha detto il sindaco nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città. “Entro il mese di luglio – ha sottolineato De Luca – dobbiamo presentare il dossier che motiva la nostra candidatura, il dossier è composto dalla parte sportiva, dall’impiantistica, ma anche da una relazione che riguarda la mobilità, l’accoglienza, il sistema alberghiero, cioè una descrizione di tutte le caratteristiche che ha il nostro territorio per accogliere delegazioni dal resto d’Europa. Riteniamo di avere una proposta forte, anche perché siamo la città che è più avanti dal punto di vista dell’impiantistica sportiva, abbiamo una gara che è in corso, un lavoro che è in corso. Ma ripeto, viviamo questa candidatura con grande serenità perché i nostri lavori andranno avanti comunque”.
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