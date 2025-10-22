A testa alta: Fortini a Napoli e Cascone a Salerno

Lucia Fortini, assessore uscente alla Scuola della Regione Campania, sarà capolista della lista “A testa alta” del governatore uscente Vincenzo De Luca nelle province di Napoli e Avellino.

«Ho appena firmato la mia candidatura – ha annunciato Fortini – per rivendicare il lavoro realizzato in questi anni dalla Giunta De Luca. Ho dato tutta me stessa, con testa, cuore e fegato. Insieme saremo una forza, ancora per la Campania e sempre a testa alta».

La lista “A Testa Alta” sarà guidata a Salerno da Luca Cascone, consigliere uscente e presidente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale. La sua candidatura come capolista conferma che Vincenzo De Luca non dovrebbe presentarsi come candidato consigliere.