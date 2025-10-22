A testa alta: Fortini a Napoli e Cascone a Salerno - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Ingiocabile Sinner, Altmaier dominato a Vienna. Ora c’è il derby con Cobolli
Incidente elicottero in Val Pusteria, ricerche in corso
Usura ed estorsione a Salerno, pm: “Imprenditori denuncino”
Festival: a Padova dal 14 al 16 novembre il Cicap Fest all’ottava edizione con ‘Sconfinare’
Attualità Campania

A testa alta: Fortini a Napoli e Cascone a Salerno

  • Ottobre 22, 2025
  • 0
  • 152
  • 1 Min Read
A testa alta: Fortini a Napoli e Cascone a Salerno

Lucia Fortini, assessore uscente alla Scuola della Regione Campania, sarà capolista della lista “A testa alta” del governatore uscente Vincenzo De Luca nelle province di Napoli e Avellino.

«Ho appena firmato la mia candidatura – ha annunciato Fortini – per rivendicare il lavoro realizzato in questi anni dalla Giunta De Luca. Ho dato tutta me stessa, con testa, cuore e fegato. Insieme saremo una forza, ancora per la Campania e sempre a testa alta».

La lista “A Testa Alta” sarà guidata a Salerno da Luca Cascone, consigliere uscente e presidente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale. La sua candidatura come capolista conferma che Vincenzo De Luca non dovrebbe presentarsi come candidato consigliere.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Attualità Cronaca

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013