L’incarico di Maraio in Regione «congelato fino al termine delle elezioni»

Congelato, almeno fino al prossimo 9 giugno, l’incarico regionale conferito dal presidente De Luca al segretario nazionale del Psi Enzo Maraio. La conferma arriva dal numero uno dei socialisti in una lunga intervista rilasciata all’emittente televisiva Telecolore e oggi candidato al Parlamento Europeo con Stati Uniti d’Europa. «Debbo ringraziare il presidente De Luca per la fiducia che mi ha accordato, invitandomi ad accettare questo ruolo ma d’intesa abbiamo deciso di ragionarne dopo le elezioni Europee – ha dichiarato il segretario Maraio – Nel frattempo, ho accettato il ruolo di capolista in una lista che sarà impegnata alle prossime elezioni Europee (Stati Uniti d’Europa, ndr) per rispetto assoluto delle istituzioni e per rispetto dei cittadini». Maraio ha dunque chiarito che al momento non ricopre alcun ruolo in Regione Campania «per il quale sono onorato per la fiducia che mi ha posto De Luca ma è un ruolo che non porterò avanti, rinviato eventualmente a dopo le elezioni perché oggi sono impegnato con la campagna elettorale per un appuntamento elettorale che ricopre un ruolo primario», con l’obiettivo di sconfiggere le destre «che assumono sempre più tratti liberali ed è questa la sfida che mi vede impegnato. Solo al termine valuteremo il da farsi», ha spiegato ancora il segretario nazionale del Psi. A Maraio infatti è stato affidato l’incarico ricoperto da Nicola Oddati, oggi al centro di uno scandalo giudiziario. Il socialista salernitano, infatti, è stato indicato come nome alla guida della sede romana della Regione Campania con il ruolo di gestire i rapporti istituzionali per conto della Giunta Regionale. Incarico al momento bloccato e solo dopo le elezioni del voto si deciderà cosa fare. er.no