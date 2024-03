L’associazione “Vincenzo Scarlato” lancia l’iniziativa contro le liste bloccate

Si terrà il prossimo 28 marzo, alle ore 10.30 presso la sala Giunta del Comune di Salerno la conferenza stampa indetta dall’Associazione culturale “Vincenzo Scarlato”, invito tutti Voi presso la Sala della Giunta del Comune di Salerno per il giorno 28 Marzo 2024, ore 10,30 per presentare l’Associazione. Per l’occasione verranno indicate le ragioni costitutive e i temi a cui vorrà dedicare interesse e approfondimenti. Volendo offrire una breve sintesi delle aree di interesse dell’Associazione, si sottolinea come essa punti a salvaguardare il rispetto dei valori costituzionali. “Per questo, rispettando le caratteristiche di Associazione culturale deliberatamente trasversale e aperta al confronto tra opinioni diverse, si soffermerà su temi propri del dibattito contemporaneo. La propria prima azione civile sarà dedicata alla mobilitazione contro “le liste bloccate” – ha dichiarato il presidente, l’avvocato Guglielmo Scarlato – Si tratta di un approfondimento e di una sensibilizzazione che ha di mira la sottrazione di gran parte dei parlamentari alla scelta degli elettori. Ciò ha modificato il profilo antropologico di deputati e senatori, sradicandone il saldo ancoraggio con i territori, che era elemento caratterizzante degli eletti della Prima Repubblica. Su questo e su molto altro ci si soffermerà nel corso della conferenza stampa».