4 Novembre, Salerno ha ricordato i militari morti

di Erika Noschese

Il ricordo dei quattro militari morti in Bosnia-Erzegovina, tra cui il sergente salernitano Simone Ruggia, ha segnato le celebrazioni del 4 Novembre a Salerno, in occasione del 108° anniversario del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Una cerimonia particolarmente sentita, celebrata a pochi giorni dalla tragedia del 29 ottobre, quando quattro italiani hanno perso la vita durante un’attività addestrativa nell’ambito della missione europea Eufor Althea. A ricordare le vittime è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che ha rivolto un pensiero commosso alle famiglie e, in particolare, a quella di Simone Ruggia, originario del quartiere Pastena. «Proprio qualche giorno fa, purtroppo, abbiamo pianto la morte di quattro persone in Bosnia, durante una missione militare di pace. Tra le vittime c’era anche un salernitano, il sergente Simone Ruggia, originario della nostra terra, al quale rivolgiamo un pensiero commosso e partecipe». Un momento di silenzio ha accompagnato il ricordo di Ruggia e degli altri tre caduti, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci. «Lo spirito di servizio con cui hanno adempiuto il loro dovere, contribuendo alla salvaguardia della pace e della sicurezza, deve essere d’esempio per tutti noi», ha sottolineato il rappresentante del Governo. La cerimonia, organizzata dalla Prefettura in collaborazione con il Reggimento Cavalleggeri Guide (19°), ha preso il via in piazza Vittorio Veneto con la deposizione delle corone d’alloro al Monumento ai Caduti, per poi proseguire in piazza Amendola con il solenne alzabandiera, accompagnato dalle note dell’Inno d’Italia, e la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. «Oggi è il giorno in cui celebriamo le Forze Armate e l’Unità d’Italia. Le Forze Armate hanno contribuito a consegnarci un Paese unito e indipendente e, ancora oggi, rappresentano un presidio di pace in numerosi scenari internazionali», ha dichiarato Esposito, richiamando anche il ruolo fondamentale svolto dai militari nelle attività di soccorso alla popolazione civile, soprattutto in occasione delle calamità naturali. Il prefetto ha quindi ribadito la necessità di difendere i valori della democrazia e della solidarietà in una fase storica segnata da tensioni e conflitti internazionali. «Mai come in questa fase abbiamo bisogno di unità, coesione e di un impegno costante per perseguire e preservare la pace». Nel corso della manifestazione sono state inoltre consegnate le Medaglie d’onore conferite dal Presidente della Repubblica alla memoria di cittadini della provincia di Salerno, militari e civili, deportati e internati nei campi di concentramento nazisti o destinati al lavoro coatto durante la Seconda guerra mondiale. Un momento di particolare significato, dedicato alla memoria di quanti hanno vissuto le persecuzioni e le atrocità del conflitto. Ad accompagnare i momenti solenni della cerimonia è stato l’Ensemble di Fiati del Liceo Musicale Alfano I di Salerno, diretto dal professor Pasquale Occhinegro. Le celebrazioni del 4 Novembre hanno coinvolto anche il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, che ha aperto le proprie porte agli studenti dell’Istituto Comprensivo Alfano-Quasimodo nell’ambito dell’iniziativa Caserme Aperte. Accompagnati dai docenti, gli alunni hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le attività dell’Arma attraverso un’esposizione di mezzi e strumentazioni tecniche in dotazione ai Carabinieri. I ragazzi hanno inoltre incontrato il personale dei Reparti Speciali operanti sul territorio salernitano, approfondendo le competenze e le attività svolte quotidianamente a tutela della sicurezza pubblica, dell’ambiente e nel contrasto all’illegalità. La mattinata si è trasformata anche in un’importante occasione di educazione alla legalità, con particolare attenzione al rispetto delle regole, alla convivenza civile e al senso di responsabilità. Un’esperienza che ha consentito agli studenti di avvicinarsi concretamente al lavoro dei Carabinieri, comprendendo il valore del servizio prestato quotidianamente alla collettività. Dal Comando Provinciale è arrivato infine un ringraziamento all’Istituto Alfano-Quasimodo per la partecipazione e l’entusiasmo dimostrato dagli studenti. Una giornata, dunque, che ha unito memoria e formazione, il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita al servizio del Paese e l’impegno delle istituzioni nel trasmettere alle nuove generazioni i valori dell’unità nazionale, della legalità e della pace. Foto Guglielmo Gambardella