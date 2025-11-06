La Russa, campo tanto largo che sai i dribbling che faremo - Le Cronache Ultimora
La Russa, campo tanto largo che sai i dribbling che faremo

“Il campo largo? E’ tanto largo che ci si perde dentro. E’ tanto largo che non avremo difficolta’ a infilarci tranquillamente e a passeggiare, in quel campo, come se fosse un campo di calcio. E noi quelli che fanno i dribbling. E faremo dei dribbling…”. Cosi’ il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione di un evento elettorale a Pagani a sostegno del candidato presidente della Regione Campania per il centrodestra, Edmondo Cirielli.

