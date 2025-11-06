Bandecchi, comprendo lo stato d’animo di Boccia

“L’uscita della Boccia dalla mia lista? Comprendo il suo stato d’animo dopo aver ricevuto due avvisi di garanzia, cercherò di convincerla a fare un passo indietro”. Così Stefano Bandecchi, leader di “Dimensione Bandecchi” ha risposto a chi oggi, nella sala Cafiero del Tribunale di Napoli, gli ha chiesto un commento sul ritiro della candidatura alle prossime elezioni Regionali dell’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Bandecchi parlando con gli avvocati ha anche evidenziato il suo punto di vista sui nodi della giustizia: “Perché gli avvocati – ha sostenuto durante il confronto organizzato nel quadro degli appuntamenti stabiliti dal Foro partenopeo con i candidati alla presidenza della Regione Campania – non possono avere lo stesso potere di un pm? Peso e dignità devono aumentare, bisogna coinvolgere la politica nel sostenere le battaglie dell’avvocatura e questa collaborazione deve arrivare dalle persone giuste”. Il confronto con i consiglieri del Coa è stato introdotto dal presidente Carmine Foreste: “Potremmo presentare tante proposte in proporzione a quelle che sono e che saranno le disponibilità della Regione – ha spiegato Foreste – e mi riferisco alle tante criticità che affliggono il sistema giustizia, in particolare gli uffici del Giudice di Pace che sono al collasso: finora le risorse non sono state sfruttate in pieno, il nostro intento è quello di tenere alto il posizionamento dell’Avvocatura nei confronti delle alte istituzioni”. Il leader di “Dimensione Bandecchi” ha esposto alcuni punti chiave del proprio programma politico: “Soffro nel vedere l’impotenza di una categoria così importante come l’Avvocatura che conta poco o niente di fronte alla magistratura. Tutti voi dovete acquisire coscienza del proprio ruolo, in Campania e non solo qui c’è bisogno di un’Avvocatura forte, non può bastare la riforma della Giustizia così come viene concepita oggi. Perché gli avvocati non possono avere lo stesso potere di un pm? Peso e dignità devono aumentare, bisogna coinvolgere la politica nel sostenere le battaglie dell’Avvocatura e questa collaborazione deve arrivare dalle persone giuste. Perché ho scelto la Campania? Questa regione negli ultimi vent’anni ha fallito, nelle classifiche di efficienza è tra le ultime dal Welfare al sistema sanitario. L’obiettivo è raggiungere il 2,5 per cento che consentirebbe al mio schieramento di far entrare un nostro rappresentante nel Consiglio regionale”.