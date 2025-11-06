Salernitana-Crotone: quasi ottomila spettatori - Le Cronache Salernitana
Salernitana

Salernitana-Crotone: quasi ottomila spettatori

  • Novembre 6, 2025
  • 0
  • 136
  • 1 Min Read
Cresce l’attesa per la sfida di lunedì sera tra Salernitana e Crotone, valida per il campionato di Serie C. Il club granata ha comunicato il dato aggiornato della prevendita: sono 2.600 i tagliandi staccati, di cui soltanto 17 nel settore ospiti.

A questi vanno aggiunti i 5.289 abbonati, per un totale provvisorio di 7.889 spettatori che riempiranno gli spalti dello stadio Arechi.

Un dato destinato a salire nelle prossime ore, segno del sostegno costante del pubblico granata, pronto a spingere la squadra di Giuseppe Raffaele, capolista del girone C, verso un’altra prova di carattere davanti ai propri tifosi.

