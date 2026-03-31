23 arresti per clan Casalesi. Il caso Zannini

Il clan dei Casalesi fazione Zagaria è ancora “una camorra di serie A” capace di esercitare “un controllo assoluto” sul territorio e su qualunque attività economica. Lo certifica l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli culminata nell’arresto di 23 persone (19 in carcere e 4 ai domiciliari) e nel sequestro di due rami d’azienda per un valore di 40 milioni di euro. Al centro delle indagini l’operatività della fazione Zagaria nella provincia di Caserta e, così come emerso dalle indagini svolte dai Carabinieri del Comando provinciale e del Ros, con proiezioni anche internazionali, in particolare per il riciclaggio dei capitali illeciti tra la Spagna e Dubai. Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Dda (procuratore Nicola Gratteri, aggiunto Michele Del Prete), il clan era guidata da Antonio e Carmine Zagaria, fratelli di Michele, storico capoclan catturato nel 2011 a Casapesenna. In qualità di reggenti, i due fratelli avrebbero curato l’organizzazione e il coordinamento delle attività del clan in provincia di Caserta, mentre un nipote, scarcerato nel 2019, seguiva le vicende imprenditoriali del gruppo criminale all’estero dove si era rifugiato. È emerso inoltre che gli Zagaria avevano avviato contatti con la ‘ndrina Bellocco per portare enormi quantitativi di droga nel Casertano. Un “progetto criminale ambizioso”, secondo il procuratore di Napoli Gratteri che ha definito la fazione Zagaria “una camorra di serie A, una delle famiglie storiche della camorra che nel corso dei decenni ha infettato e infestato tutta l’Italia arrivando anche all’estero”. Resta però il settore dei rifiuti quello che porta impresso “il marchio dei Casalesi”, come sottolineato dal comandante provinciale dei Carabinieri di Caserta, Manuel Scarso. Tra le aziende interessate dai sequestri figura la Isvec, azienda che ha svolto il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per diversi comuni del Casertano. Secondo la ricostruzione della Dda partenopea, la società faceva in realtà capo a Filippo Capaldo, nipote dei fratelli Zagaria e gestore della ‘cassa’ del clan. Attraverso la società, riusciva a infiltrarsi nel settore degli appalti pubblici per la raccolta dei rifiuti, considerato da sempre strategico per la fazione Zagaria. Nelle 600 pagine dell’ordinanza firmata dal gip Fabio Provvisier spunta anche il nome di Giovanni Zannini, consigliere regionale campano eletto con Forza Italia e attualmente sottoposto a divieto di dimora in Campania, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere che lo vede indagato per corruzione. Zannini, non indagato nell’inchiesta della Dda di Napoli, avrebbe avuto un rapporto confidenziale con il prestanome di Capaldo alla guida della Isvec e, secondo gli investigatori, sarebbe stato in grado di condizionare le scelte dell’amministrazione comunale di Mondragone sull’attribuzione del servizio di raccolta dei rifiuti.