I salernitani hanno apprezzato i nuovi servizi introdotti nel 2023 da Salerno Pulita. E’ quanto emerge dal sondaggio di gradimento effettuato con l’app Junker, nel periodo 22 dicembre 2023-23 gennaio 2024, se-condo le direttive dell’Arera. Più di tutti, addirittura con il 94,97%, è piaciuto il servizio del Centro di raccolta mobile, grazie al quale il sa-bato mattina è possibile disfarsi nel proprio quartiere di piccoli apparecchi elettrici ed elettronici, abiti, scarpe, pentole, olio vegetale esausto, pile e farmaci scaduti e ricevere la fornitura trimestrale di buste di plastica per il multimateriale e il non differenziabile e quella semestrale di sacchetti di carta per la raccolta di carta e cartoncino. E’ piaciuta anche l’installazione dei cestini per le deiezioni canine che tra soddisfacente e molto soddisfacente ha raggiunto il 57,52%. Bene pure la rete di raccolta dell’olio, con l’installazione di totem nei parchi pub-blici recintati, che soddisfa il 50,28% di coloro che hanno risposto al questionario. Soddisfazione molto più alta (85,22%) per i punti fissi di raccolta dei piccoli Raee, installati in alcuni uffici pubblici comunali e nelle scuole cittadine. Il 60,62% degli utenti ha gradito poi l’installazione delle barriere automatiche ai Centri di raccolta comunale 2Fratte” e “Arechi”, che consentono l’ingresso soltanto ai residenti in possesso della card di Salerno Pulita o del codice fiscale. Solo il 25,14%, invece, ha espresso soddisfazione per l’attività di controllo effettuata insieme alla polizia municipale e alle guardie ambientali. Per quanto riguarda le due attività principali di Salerno Pulita, la raccolta porta a porta dei rifiuti soddisfa 7 utenti su 10, raggiungendo un ragguardevole 69,11% di gradimento e mettendo a segno un incremento dell’1,43% rispetto allo scorso anno. Lo spazzamento delle strade, invece, registra ancora una percentuale elevata di utenti per niente soddisfatti (48,11%) rispetto al 51% di molto soddisfatti, soddisfatti e poco sod-disfatti. Nel confronto con il sondaggio relativo all’anno 2021 – quando agli utenti fu sottoposta la stessa domanda – si evidenzia un incremento di 6,7 punti percentuali. Segno che, come per la raccolta dei rifiuti negli ultimi due anni, anche per lo spazzamento è iniziato il recupero di efficienza. “Salerno Pulita- ha commentato l’amministratore unico Vincenzo Bennet – ha ormai assunto una dimen-sione industriale e come tale punta ad avere il massimo grado di soddisfazione della clientela. I nostri “clienti” sono gli utenti che pagano la Tari. Rilevo con soddisfazione che i nuovi servizi hanno riscontrato un ampio gradimento, come pure la raccolta che è in aumento rispetto al sondaggio precedente. E’ ancora basso, invece, il gradimento per il servizio di spazzamento che, però, è in miglioramento rispetto alle prece-denti rilevazioni.

Così come per la raccolta – ha concluso Bennet – chiediamo la collaborazione dei cittadini. Se le strade si sporcano di meno sarà più facile mantenerle pulite. Tutti insieme possiamo farcela”. Per l’assessore comunale alle Politiche ambientali Massimiliano Natella “i dati del sondaggio confermano i passi avanti fatti negli ultimi tempi e avallano le scelte politiche, anche coraggiose, che abbiamo messo in campo. L’analisi attenta di ogni singola voce ci consente di poter affrontare le prossime sfide con la consa-pevolezza che il coinvolgimento dei nostri concittadini rappresenta sempre più un elemento determinante per i delicati processi di innovazione nell’ambito delle politiche ambientali”. Tra le attività “storiche” di Salerno Pulita c’è pure il ritiro gratuito su prenotazione degli ingombranti, davanti al portone di casa, che per il 2023 si assesta al 60,04 di gradimento. Era però al 75,77% nel 2021.

Infine, l’attività di comunicazione e informazioni agli utenti, in particolare quella attuata attraverso il sito web e le pagine social e quella di call center. Sito Web e pagine social raggiungono il 78,15% di gradimento (+ 1,49% rispetto allo scorso anno, quando questa attività fu valutata per la prima volta); il call center si ferma al 28,85% (era al 36,36 due anni fa). Al quarto sondaggio di gradimento, relativo al 2023, le risposte complete sono state 871, quelle parziali 0, le visite al sondaggio 1.615.