«È un vero e proprio grido d’allarme che stiamo lanciando da mesi, purtroppo inascoltato. Il 16 febbraio ci sarà un’iniziativa importante che coinvolgerà tutto il Mezzogiorno, tanti amministratori locali per far sentire la nostra voce anche al ministro Fitto e portare lì a Roma le istanze di tanti amministratori che oggi rischiano davvero una situazione drammatica perché, l’ho ricordato anch’io in Question Time qualche giorno fa al ministro Salvini, è a tre miliardi e mezzo il fondo di perequazione infrastrutturale al mezzogiorno, cioè risorse tagliate per scuole, strade e ospedali; i 25 miliardi di fondo sviluppo e coesione già ripartiti non vengono ancora erogati – ha dichiarato il deputato del Pd Piero De Luca – ette regioni hanno avuto finora l’accordo di coesione e nessuna del Mezzogiorno, quindi sono 25 miliardi che aspettano solo di essere erogati e messi a terra e questo sta bloccando, per esempio, progetti legati alla cultura: pensiamo al grido d’allarme lanciato dal Presidente Gubitosi del Giffoni Film Festival al quale noi manifestiamo vicinanza. Poi c’è il blocco delle Zes, a questo si affianca la proposta di autonomia differenziata e che rischia davvero di spaccare la possibilità di offrire servizi essenziali ai nostri cittadini di scuola, sanità, trasporto pubblico locale, assistenza sociale. Noi facciamo una battaglia per l’unità e la questione Nazionale, vorremmo che fosse chiaro e per questo il 16 saremmo tutti mobilitati a Roma».