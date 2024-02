Hanno preso il via ufficialmente i lavori di riqualificazione di via Salvo D’Acquisto, a Sant’Eustachio, meglio conosciuto come il Casermone. L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Salerno Dario Loffredo ha infatti disposto interventi di riqualificazione generale della zona grazie a fondi complementari al Pnrr. L’intervento si divide in diverse parti per andare a ridare slancio e vita ad uno dei quartieri periferici della città: si parte, infatti, dalla riqualificazione per quanto riguarda la pubblica illuminazione e si interviene anche sul campetto di calcio, la viabilità esterna e il parcheggio con un ampliamento notevole per garantire la sosta ad un maggior numero di auto. I lavori, per quanto riguarda le abitazioni, prevedono – come ha spiegato l’assessore Loffredo – il rifacimento del cappotto esterno, l’installazione di nuove caldaie e il rifacimento degli infissi. Grande attenzione sarà riservata anche ai giovani abitanti che avranno così la possibilità di avere luoghi in cui poter socializzare. «Siamo contenti di questo intervento, rendiamo l’area del Casermone un quartiere sempre più sicuro ma soprattutto più bello e vivibile – ha dichiarato Loffredo – Sono interventi che stiamo realizzando in città, come fatto già per il quartiere Fornelle, interessato da un ampio progetto di riqualificazione e nel frattempo sono già messi in campo altri interventi per un totale di 15 milioni di euro». Nel mese di aprile 2023, infatti, la ditta Bo.Mar di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, si è aggiudicata l’appalto per la ristrutturazione delle case popolari nel rione Fornelle, nel centro storico di Salerno dove le operazioni coinvolgono circa 70 alloggi (compresi tra piazza Matteo D’Aiello, via Portacatena, vicolo delle Fornelle, vicolo Santa Trofimena e vicolo degli Amalfitani) occupati da almeno altrettanti nuclei familiari. «Sono interventi necessari che seguo, unitamente alla giunta comunale tutta, passo dopo passo», ha aggiunto ancora l’assessore Loffredo che sta provando a dare risposte concrete alle istanze dei cittadini a partire proprio da quei quartieri che soffrono la carenza di servizi essenziali.

e.n