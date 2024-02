“Questo è un governo di disturbati mentali, è del tutto evidente che vanno ricoverati – ha dichiarato il Governatore della Campania Vincenzo De Luca in una conferenza a Palazzo Santa Lucia sul tema degli alloggi – Siamo in guerra nei confronti di questo Governo – ha aggiunto de Luca – e più di questo posso solo fare l’appello alla resistenza e alla lotta armata. Sollecito le organizzazioni sociali e sindacali a mobilitarsi per la manifestazione del 16 febbraio a Roma, per far sentire la voce dei territori, e per battere la delinquenza politica di cui è espressione questo Governo e questo ministro”.