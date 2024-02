Scadrà il 10 marzo il bando per l’ammissione al Corso di Meccatronica per l’Automazione integrata in ottica di Industry 4.0, promosso dall’ITS Academy “Antonio Bruno” di Grottaminarda e da tenersi presso la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Galilei – Di Palo” di Salerno. Saranno ammessi 25 allievi. Possono accedere alle prove selettive, che si terranno il 13 e 14 marzo 2024, i giovani tra i 18 e i 35 anni che abbiano conseguito un qualsiasi diploma superiore. Il corso biennale, completamente gratuito e finanziato con i fondi PNRR, avrà la durata di 1800 ore di cui il 60% circa dedicate a lezioni ed esercitazioni con didattica laboratoriale, il restante 40% ad attività di stage presso le aziende partner. “Con il secondo corso che l’ITS Bruno sta per avviare a Salerno, siamo pronti a replicare e migliorare quanto già fatto lo scorso biennio. Grazie all’impegno di Confindustria Salerno, partener dell’ITS Bruno, siamo riusciti a tessere eccellenti rapporti con le aziende che operano sul territorio. C’è una grande richiesta di giovani diplomati ITS, l’80% di quelli che hanno concluso il percorso di studi, a due mesi dal diploma, ha un contratto di lavoro. Siamo pronti a formare i tecnici di domani”, dichiara il Direttore tecnico dell’ITS Academy “Antonio Bruno”, ing.Carmine Tirri.

“L’ITS Academy Bruno ha raggiunto ottimi risultati con il primo corso avviato a Salerno, grazie al lavoro del team ITS, dei tutor e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Galilei” che ospita il corso. Continuiamo a ricevere richieste da parte di aziende che vogliono assumere giovani diplomati all’ITS, grazie alla loro preparazione nel campo richiesto. Richieste che cercheremo di soddisfare con l’avvio di questo secondo corso. Quella dell’ITS è un’ottima opportunità per i giovani del salernitano che possono accedere velocemente al mondo del lavoro. Pensiamo già ad un terzo corso”, dichiara il Presidente Gruppo Metalmeccanico Confindustria Salerno, Pasquale Gaito.

Tutte le informazioni e il bando sono consultabili sul sito www.itsantoniobruno.it. Per informazioni: 0825-1740048, 331-9517881 info@itsantoniobruno.it.