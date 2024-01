Torna, per il quarto anno consecutivo, anche nelle province di Salerno e Potenza il progetto “Sempre aperti a donare”, l’iniziativa benefica frutto della collaborazione tra McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald che, con il prezioso contributo di Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e centinaia di organizzazioni partner territoriali, donerà pasti caldi – fino al mese di aprile – offrendo sostegno ai più fragili in tutta Italia. L’edizione 2024 di “Sempre Aperti a Donare” punta a dare una risposta concreta ai bisogni delle comunità attraverso segni di attenzione come donare un pasto caldo, sfruttando la capillarità di McDonald’s sul territorio e la capacità di ascoltare le necessità di chi vive situazioni difficili. Dagli ultimi dati Istat relativi al 2022, è emerso infatti che 2,18 milioni di famiglie (8,3% del totale da 7,7% nel 2021) vivono in condizione di povertà assoluta. Numeri che evidenziano quanto possa essere importante rendere questa forma di sostegno continuativa nel tempo. Un proposito già messo in atto da diversi ristoranti che proseguono, dal lancio dell’iniziativa, con donazioni regolari a persone e famiglie in difficoltà.La nuova edizione di “Sempre aperti a donare” si inserisce nel più ampio percorso di avvicinamento e profondo sostegno alle comunità di cui McDonald’s è parte e che, dal suo lancio nel 2020, ha permesso di donare 527mila pasti in totale. Un aiuto concreto che, solo lo scorso anno, ha visto 300 ristoranti donare pasti a 330 associazioni caritatevoli beneficiarie, in oltre 230 comuni italiani.Anche quest’anno avrà un ruolo chiave la stretta sinergia con Banco Alimentare – fondamentale nell’individuazione delle associazioni locali convenzionate alle quali donare i pasti -, con la Comunità di Sant’Egidio, che si occupa di sostenere e supportare chi è senza dimora e con altri enti che operano sui territori. Grazie, infatti, a queste solide collaborazioni sarà possibile raggiungere un numero sempre maggiore di persone in difficoltà, duramente colpite dalla complessa situazione economica attuale. Ieri mattina il ristorante McDonald’s di via Roma la presentazione dell’iniziativa 2024 che ha visto la partecipazione delle associazioni coinvolte: L’Abbraccio, la Parrocchia di Sant’Eustachio Martire, Filotea per la provincia di Salerno e la Fondazione Madre Teresa di Calcutta per Potenza. «Noi cominciamo con circa 350 pasti settimanali e lo facciamo su tre ristoranti, quello di Potenza e i due di Salerno e dovrebbe concludersi prima di Pasqua ma si potrebbe andare anche oltre – ha detto il partner McDonald’s per le province di Salerno e Potenza Luigi Snichelotto – È il quarto anno per questa iniziativa e abbiamo donato circa 530mila pasti fino ad oggi. Siamo molto orgogliosi di poterla fare ogni anno per dare un aiuto per solidarietà a coloro i quali sono più fragili o hanno necessità maggiori». Snichelotto lancia poi un appello a «divulgare questa sensibilità perché la collettività nazionale deve dare i suoi segnali di assistenza, volontariato, sostegno per i meno fortunati e ovviamente noi ci rivolgiamo ai nostri partner territoriali che sono abituati a dare una mano».

