La coordinatrice regionale di Forza Italia Azzurro donna, Carla Ciccarelli, ha nominato in accordo con la Coordinatrice nazionale di Forza Italia Azzurro Donna, On. Catia Polidori e il Coordinatore regionale di FI Onorevole Fulvio Martusciello,Luisa Destobbeleer,Coordinatrice di Forza Italia Azzurro Donna per la provincia di Salerno