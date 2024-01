Una donna alla guida della segreteria provinciale di Sinistra Italiana. Titti Santulli infatti è la nuova segretaria provinciale di Sinistra Italiana, eletta al termine della seconda fase congressuale tenutasi ieri. Grazia Montoro viene confermata Presidente provinciale e Sofia Russo sarà la Presidente del Collegio di Garanzia. Il circolo di Salerno ha scelto pochi giorni fa Pina Casella come segretaria cittadina. «Tutte donne. Una scelta forte, che testimonia lo stato di salute del partito, ma soprattutto la sua capacità di affermarsi come punto di vista sul mondo e sulle sue contraddizioni più profonde. Farete un ottimo lavoro, lo so, ma soprattutto farete ciò di cui c’è più bisogno: aiuterete noi maschi a prendere le distanze dalla cultura patriarcale e, per questa via, a cambiare la politica, a cambiare la sinistra, a cambiare la società», ha dichiarato il deputato salernitano Franco Mari.

