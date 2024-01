Sono stati relazioni dal consigliere e presidente della commissione Finanza e Personale, Fabio Polverino, i consiglieri comunali che da alcune settimane si sono interessati alla vicenda delle progressioni verticali in deroga. Sono stati relazionati circa l’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi tra il funzionario comunale Luigi Della Greca, il vice comandante della Polizia Municipale e le organizzazioni sindacali. Un incontro nel quale, lo ricordiamo, il funzionario Della Greca, ha illustrato quali sono le intenzioni dell’amministrazione comunale in merito alla stesura della nuova bozza di regolamento, mentre i sindacati hanno esposto, in linea di massima, le loro posizioni. La linea del Comune di Salerno, ha spiegato Fabio Polverino, ai colleghi, è quella che era stata presentata da loro in una precedente commissione congiunta. Una linea che punti soprattutto alla meritocrazia e che di conseguenza faccia rivedere di molto quella bozza di regolamento redatta negli uffici comunali e che presentava non pochi errori. E, visto che il prossimo incontro con i sindacati, è stato programmato per il prossimo 15 febbraio, giorno in cui Della Greca presenterà, o almeno dovrebbe, la bozza definitiva, Polverino e gli altri componenti della commissione hanno deciso di riconvocare, molto presumibilmente per settimana prossima, nuovamente il funzionario. Una convocazione per avere ulteriori lumi sul primo incontro con i sindacati, ma anche e soprattutto per conoscere per primi le modifiche che verranno apportate alla prima bozza di regolamento, sulla base anche dei suggerimenti che gli stessi consiglieri, con una nota scritta, hanno presentato proprio a Della Greca.Suggerimenti che andavano dalla revisione del punteggio per i titoli di studio, troppo basso rispetto alle altre categorie, all’abbassamento del punteggio per l’anzianità di servizio, fino alla richiesta di stilare due regolamenti uno per i dipendenti comunali ed un altro per la polizia municipale, visto che le esigenze dei due settori sono diverse su molti punti. Sta di fatto, che dopo la presentazione della nuova bozza, il prossimo 15 febbraio, i sindacati avranno 30 giorni di tempo per accettarla oppure opporsi, e comunque il Comune di Salerno, anche con l’opposizione dei sindacati, potrebbe passati i 30 giorni, pubblicarla e dare il via al concorso interno, che a questo punto non si dovrebbe tenere prima della fine del mese di aprile, facendo slittare, per quanto concerne le progressioni, di non poco il piano triennale presentato proprio dall’amministrazione comunale.