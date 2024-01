di Erika Noschese

Mancano solo poche ore e Roberto Celano sarà il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia. Questa mattina, infatti, dalle ore 10 il Congresso provinciale di Forza Italia Salerno, al Polo Nautico Hotel – Lungomare Cristoforo Colombo 132 e a presiedere l’assemblea dei lavori il Sen. Maurizio Gasparri, presidente del gruppo di Forza Italia in Senato. Il dibattito si estenderà per tutta la mattinata e sarà aperto ai contributi di sindaci, amministratori, coordinatori locali, militanti e tesserati azzurri dei 158 Comuni della Provincia di Salerno. Allo scadere dei termini infatti l’unica mozione congressuale presentata e quella del consigliere comunale di Salerno “La politica a servizio dei territori”. «Il nostro partito, sia pur scosso e sinceramente addolorato non poco per il gravissimo lutto che abbiamo patito lo scorso giugno 2023 con la morte del nostro leader, il Presidente Silvio Berlusconi, ha proseguito senza cedimenti sulla strada tracciata dal nostro indimenticato e indimenticabile fondatore. La triste vicenda umana, in più, ci ha colpito in un momento già difficile per l’intera nazione che ha attraversato un anno molto duro, sia per le difficoltà interne che per i gravi eventi che hanno interessato e interessano il panorama internazionale – si legge nella mozione di Celano – Tuttavia, il progetto ideato 3 anni orsono, grazie alla intuizione e alla genialità progettuale di Silvio Berlusconi, ha vissuto sia fasi esaltanti sia momenti di difficoltà, ma non sono venuti mai meno quei valori che hanno reso Forza Italia un riferimento sicuro per quanti hanno a cuore la libertà, l’Ita1ia e il benessere degli italiani. Alcuni hanno creduto che la scomparsa del nostro amato Presidente avrebbe infetto il colpo di grazia al suo progetto politico, destinato ad un lento ma inesorabile declino, dimenticando, con tutta evidenza, che l’essenza di Forza Italia sta proprio in quell’ideale di libertà, di democrazia e di sviluppo economico, condiviso da milioni di italiani, da sempre elementi fondamentali della nostra grande esperienza politica e di governo, nonché propugnati e difesi sin dall’origine dal nostro fondatore». La campagna di tesseramento, conclusasi due mesi fa, ha prodotto numeri importanti anche in provinciale di Salerno e, si legge ancora dalla mozione, l’’autorevolezza del nostro leader Antonio Tajani, il forte impegno dell’On.le Tullio Ferrante, responsabile nazionale del tesseramento, unitamente al movimentismo ed al1’entusiasmo che ha trasmesso, con la sua passione e determinazione, l’On.le Fulvio Martusciello Coordinatore Regionale, la costante attenzione ai territori delle nostre parlamentari europee Lucia Vuolo ed Isabella Adinolfi, il quotidiano impegno dei nostri consiglieri comunali, dei nostri assessori, dei nostri Sindaci e soprattutto dei nostri militanti, hanno riavvicinato al partito, anche nella nostra provincia, tante donne e uomini, rinsaldando quell’entusiasmo che appariva smarrito nel disincanto, se non nella sfiducia».

Grande attenzione, conferma il capogruppo forzista al Comune di Salerno, sarà riservata a tutta la provincia di Salerno e soprattutto alle aree interne, territori «penalizzati dalla inefficacia e dalla incongruenze di una politica regionale che nulla ha prodotto per contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne, del riequilibrio di infrastrutture (si pensi ai collegamenti stradali) e servizi rispetto alle aree metropolitane, dell’evoluzione produttiva di comparti tradizionalmente radicati quali l’agricoltura, l’industria agroalimentare, le nuove frontiere del digitale e della transizione ecologica, l’economia dell’accoglienza e del turismo».

Il partito oggi è unito rispetto alla scelta di Celano anche se ci sono stati dei momenti di discussione, rientrati con l’intervento del coordinatore Martusciello che solo una settimana fa ha incontrato gli amministratori del Vallo di Diano e non solo a Capaccio Paestum proprio per trovare una sintesi. Il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti sarà invece nominato “presidente istituzionale”, dopo un passo in avanti per il coordinamento provinciale, sostenuto da diversi amministratori, soprattutto nell’agro nocerino sarnese.

Intanto oggi saranno indicati anche i delegati al congresso nazionale e candidati sono: Giudo Milanese, Giuseppe Fauceglia, Nobile Di Leo, Felice Romano, Romano Ciccone, Costabile Spinelli, Giuseppe Ruberto, Luigi Romano, Gianluigi Di Leo, Italo Canzolino, Giuseppe Norma, Menico Scala, Ernesto Sica, Rossella Sessa, Gianfranco Ferro, Pietro Costabile, Pino Palmieri, Alessandro Mucciolo, Walter Mancuso, Fabio Vicinanza, Fulvio Mormile, Antonio Trezza e Virna Bello.

L’esecutivo provinciale è composto invece da: Francesco Pastore, vice coordinatore vicario responsabile Adesioni; Francesco Marrazzo, vice coordinatore responsabile enti locali; Fulvio Mormile, vice responsabile organizzazione; Francesco Della Rocca, vice coordinatore responsabile comunicazione e propaganda; Giuseppe Ruberto, vice coordinatore responsabile Dipartimenti e Martino Melchionda, vice coordinatore responsabile Formazione. Solo due donne presenti, occorre fare uno sforzo in più.

Un partito come Forza Italia che vuole giocarsi il ruolo di primo partito della coalizione di centrodestra, soprattutto in Campania, non può trascurare un aspetto così importante. L’invito dunque è quello di mettere al centro anche le donne.