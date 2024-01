Il Centro sportivo non è più una priorità per la Salernitana. La società granata ha deciso di non procedere a trasformare entro il 31 dicembre dello scorso anno in atto d’acquisto l’intesa preliminare per i terreni da complessivi 19 ettari individuati a Magazzeno di Pontecagnano.Il rischio retrocessione piuttosto elevato e le conseguenze legate ai minori introiti hanno consigliato al presidente Iervolino di soprassedere, per ora, sull’investimento.L’ipotesi non tramonta ma il club granata preferisce concentrarsi sulla stretta attualità: prolungato di recente il fitto al Mary Rosy per i prossimi 6 anni con gestione totale.