In occasione della “Giornata della Memoria”, domani al Salone dei Marmi del Comune di Salerno, sarà presentato il film-documentario RAI “Tornare a casa” e, particolarmente, rivolto agli studenti delle Scuole cittadine.

La storia è quella del giovane fante Matteo Pecoraro, morto durante la Seconda Guerra Mondiale, precisamente a Bregu Psarit in Albania , “straordinariamente” ritrovato dopo 63 anni dalla morte, e ritornato a Salerno, città natale, dopo essere stato “riconosciuto dal DNA”.

Durante la Manifestazione, sarà proiettato il suddetto film-documentario, si affronteranno tematiche di Regia, di Genetica e di Storia, si ascolteranno Testimoni dell’ accaduto e si premierà il miglior lavoro pervenuto dagli alunni delle Scuole .

Lo scopo di far conoscere questa storia, ancora una volta testimonianza degli orrori bellici, è quello di infondere nei giovani l’importanza della Memoria, la ricerca della Pace, il rifiuto della Guerra, e far riflettere su valori come l’Amor patrio, il Coraggio, la Famiglia, la Morte e la costruzione di un Futuro migliore.

Alla Memoria di quei Piccoli Eroi, sconosciuti e valorosi cittadini, che hanno contribuito a rendere Grande la Storia! Tra gli interventi previsti quelli di don Nicola Pecoraro, ex preside dell’istituto Salesiano a Napoli, il generale Giovanni De Cicco, ex addetto militare presso l’ambasciata di Tirana, l’ex deputato Tino Iannuzzi e Sebastiano Di Biase, direttore del laboratorio di genetica Merigen di Napoli. Ad aprire i lavori l’assessore alla scuola del Comune Gaetana Falcone.La manifestazione è stata organizzata dalla professoressa Adriana Pecoraro, docente di materie letterarie.