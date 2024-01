di Erika Noschese

Il Movimento 5 Stelle prova a giocare un ruolo da protagonista alle prossime elezioni europee e alle amministrative in provincia di Salerno. Le candidature, soprattutto per la tornata elettorale del prossimo 9 giugno, non sono ancora state definite ma nell’ambiente circola già il nome dell’ex senatrice Felicia Gaudiano, pronta a mettersi in gioco per portare avanti la sua battaglia a favore dei territori. Nessuna uffcialità, dunque, ma secondo il senatore Franco Castiello quella delle Europee è una sfida da non perdere: «La sfida delle Europee è importantissima, teniamo conto che l’articolo 174 della Costituzione dice che obiettivo è superare i divari territoriali tra regioni ricche e povere e questo significa che l’azione dell’Europa, a livello di scelte e politiche economiche e sociali deve essere vincolata al raggiungimento di questi obiettivi. Avere nel parlamento europeo presenze italiane che si facciano carico dei problemi del Mezzogiorno è un momento da non perdere, non andare a votare significa perdere questa occasione. Non possiamo permetterci di avere come principale partito quello dei non votanti e dei menefreghisti, votare è un nostro diritto, dobbiamo portare in Europa queste istanze – ha detto il senatore pentastellato – Non mi risulta siano state definitive le candidature ma stiamo attenti a non indicare personaggi incapaci di portare avanti questi obiettivi». Castiello non ha risparmiato accuse al governo nazionale per la «scellerata riforma dell’autonomia differenziata», invitando i giovani a «fare barricate» per evitare la misura del governo nazionale che – a detta dell’esponente di governo – rischierebbe di mettere all’angolo il Mezzogiorno». Intanto, i pentastellati sono a lavoro anche per le prossime amministrative, in programma in diversi comuni della provincia di Salerno: «Grazie alla costituzione dei gruppi territoriali il ruolo del movimento sarà più proposito, concreto e speriamo di poter lavorare perché a Salerno si stanno costituendo diversi gruppi, ce ne sono otto e altri due sono in fase di costruzione, segno che la comunità sta crescendo. Ringrazio ancora il presidente Conte per la sua lungimiranza, per aver voluto la costituzione dei gruppi perché in questo modo il M5S si sta fortemente radicando sui territori», ha dichiarato la coordinatrice provinciale, intervenuta sabato pomeriggio all’iniziativa lanciata dal Movimento a livello nazionale Il Cantiere delle Idee: «Il Cantiere delle idee è un laboratorio territoriale, uno spazio fisico e virtuale per partire dall’ascolto dei bisogni per raccogliere e condividere idee, progetti e proposte affinché il nostro territorio diventi una città ideale. Il tema di questa sera è proprio questo: Salerno città ideale e noi siamo qua per ascoltare, raccogliere queste proposte, valutarle e verificare se ci sono le condizioni per diventare proposte di legge ed essere discusse in Parlamento – ha detto la Villani – Salerno è una città bellissima, da un punto di vista territoriale basterebbe guardarsi attorno per capire quanto sia bella ma anche bistrattata da un punto di vista amministrativo. La città ideale tiene a cuore gli interessi dei suoi abitanti e con un’amministrazione che lavori per soddisfare soprattutto le esigenze degli ultimi, dei più deboli; un’amministrazione che metta a disposizione della comunità tutte le risorse per migliorare la qualità della vita del territorio».