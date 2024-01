Minacciato con un coltello puntato contro e rapinato dei soldi che aveva in cassa, circa 600 euro. Pochi minuti, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini ora sono al vaglio della polizia. È entrato in tabaccheria, in via Palestro, in pieno giorno, attorno alle 12.30. Il volto quasi completamente coperto e si é fatto consegnare i soldi .Gli agenti hanno trovato mascherina e coltello abbandonati pochi metri più lontano. È la terza rapina in meno di due anni. Il titolare ha poche speranze che polizia possa identificare l’autore