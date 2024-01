Da Celentano a Totò: Mimmo Ventura cerca casa dopo aver abbandonato Fdi che lo ha candidato alla Provincia e poi scaricato. E per tornare alla casa madre Ventura cerca addirittura le scuse di De Luca a cui non è parso vero, nesi fa, di essersi liberato di lui. Si dice che il Governatore abbia inviato una bottiglia di champagne a Michele Sarno con un bigliettino di ringraziamenti. Voce di popolo voce di Dio. Oltre a lamentarsi del mancato voto di Sarno alle provinciali, Ventura si è lamentato scrivendo quanto segue: “Rimane impresso nella memoria il fatto che da questo partito ho ricevuto solo pugnalate alle spalle. Ricordo con amarezza un attacco ingiustificato da parte di un direttore di giornale a luglio dello scorso anno, senza ricevere alcuna difesa da parte del partito. Ho dovuto personalmente provvedere a difendermi e ad intraprendere azioni legali”. Premesso che non c’è stato nessun attaccato ingiustificato, è naturale che il partito non sia intervenuto. Non c’era ragione. I dirigenti di Fdi conoscono bene, a differenza sua, Celentano. Potrei facilmente chiosare che evidentemente questo dimostra la sua ignoranza politica ma è come sparare sulla croce rossa. Come potrei chiedere ancora chiarimenti sulla comparsa del suo nome nell’indagine sulle coop. Ma su un’inchiesta che si è sgonfiata quasi subito dopo gli iniziali fuochi artificiali è inutile insistere. Però consentitemi: per tutto l’oro del mondo non vorrei perdermi la scena di quando De Luca chiamerà Ventura e gli chiederà scusa. Con l’ambulanza pronta a trasportare il Governatore alla clinica Quiete. I manicomi, si sa, sono sono chiusi da tempo. t.d’a.