Ai microfoni di DAZN in sala stampa al termine di Salernitana-Juve si è presentato l’Amministratore Delegato Maurizio Milan a rappresentare il Club granata ed a manifestare il proprio rammarico per la direzione di gara dell’arbitro Guida.

“Siamo soddisfatti per l’atteggiamento visto campo della squadra ma qui non c’è Mister Inzaghi perché noi come lui siamo molto arrabbiati per alcuni episodi arbitrali molto dubbi come l’azione sulla quale poi c’è stata l’espulsione di Maggiore. Poco prima c’era un fallo evidente su Simy non rilevato”.

“Inoltre c’è un’espulsione a Gatti non comminata. Ci sentiamo molto penalizzati da quanto accaduto e già da domani chiederemo delle spiegazioni ai tavoli giusti. Non ci sono piaciuti nemmeno gli atteggiamenti di richiamo verso dell’arbitro nei confronti di Costil. Domani in vista dell’assemblea di Lega di inizieremo ad impuntare un po’ i piedi”.

Sul ritorno di Walter Sabatini in società, Milan si è così espresso: “Il suo ritorno è molto importante anche perché siamo tutti ancora legati alla sua impresa dell’istant team di due anni fa. Il direttore sta lavorando tantissimo in questi giorni ed i contatti sono costanti con il Presidente Iervolino. Crediamo molto nella salvezza sia per le qualità della rosa che per la classifica che resta corta e le partite sono tante”.