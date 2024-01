di Erika Noschese

L’associazione Universo Humanitas nuovamente in campo per la solidarietà. Il presidente Roberto Schiavone ha promosso infatti l’iniziativa “Un taglio solidale” per offrire un aiuto concreto a chi oggi è in forte difficoltà e non ha la possibilità di recarsi dal barbiere. Ieri pomeriggio, infatti, in piazza Vittorio Veneto una ambulanza dell’Humanitas ha accolto i senza fissa dimora e alcuni operatori qualificati si sono messi a disposizione per un taglio di capelli e di barba. Il presidente Schiavone non è nuovo ad iniziative simili: a cadenza regolare infatti i volontari si recano presso il carcere di Fuorni per dare sostegno alle donne e agli uomini detenuti offrendo loro momenti preziosi anche in compagnia dei loro bambini. Così, ieri sera, il meezzo polivalente inaugurato a Roma lo scorso 9 dicembre, è entrato in operatività a Salerno grazie alla collaborazione con Universo Humanitas e la Comunità di Sant’Egidio.