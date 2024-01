Sulle liste d’attesa nella sanità pubblica, De Luca, presente all’inaugurazione del nuovo impianto di compostaggio a Casalvelino ha

dichiarato: «Questo governo, che sta massacrando la sanità pubblica, ha stanziato 3 miliardi di euro che non bastano a coprire i

rinnovi contrattuali dei medici e infermieri. Sento parlare di annunci di risorse per ridurre i tempi delle liste d’attesa, in realtà non

c’è un euro reale».