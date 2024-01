«Qualche giorno addietro sulla stampa è comparsa una notizia che, complice le festività, è passata quasi sotto silenzio. Essa invece merita attenzione ed approvazione, perché l’iniziativa promossa e realizzata dall’Ospedale Ruggi, su impulso del Prof. Mario Polichetti, direttore del reparto di Gravidanza a Rischio e diagnostica prenatale dell’ospedale, con l’apertura al pubblico degli ambulatori dedicati alle gravidanze a rischio per cinque giorni alla settimana, garantirà a tutti continuità assistenziale mediante servizio pubblico per la disponibilità di tutto il personale medico-ostetrico-infermieristico». Lo ha detto l’avvocato Manuel Gatto, responsabile Enti Locali per i Popolari e Moderati che plaude alle iniziative che sta mettendo in campo il reparto di Gravidanze a rischio del Ruggi, diretto dal dottor Mario Polichetti per offrire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà e in particolar modo alle donne che vivono un momento difficile. «È una scelta che finalmente pone al centro le pazienti, effettuando prestazioni, anche a chi in questo particolare momento storico versa in condizioni economiche difficili, di assistenza medica di qualità e affiancamento continuo in un percorso delicato come la gravidanza. Molto spesso la Sanità balza agli onori della cronaca per errori o malfunzionamenti, ed è legittimo, quindi, è ancora più giusto, sottolineare gli sforzi di quanti tendono a rafforzare l’attività in favore dell’utenza, nonostante le tante problematiche che affliggono la sanità – ha aggiunto Gatto – Dunque, come Popolari e Moderati, esprimiamo soddisfazione per quanto realizzato e i nostri complimenti vanno all’Azienda Ospedaliera, e sopratutto al Prof. Mario Polichetti e a tutta l’Equipe che si è impegnata nel progetto, dando la propria disponibilità. L’auspicio nostro è che tali iniziative siano sempre più numerose, sollecitando, per quanto di competenza, anche altri Enti, Comune e Regione, perché ci sia il necessario sostegno istituzionale e una sinergica collaborazione».