di Nino Petrone

Scusate, ma ancora non capisco perché Sabatini si sia cacciato in questo guaio tornando a Salerno. Sì, in parte lo ha detto ed ha pure precisato che la percentuale di salvezza s’è abbassata dal 7 al 5 per cento, per poi aggiungere che la Salernitana si salverà, anche perché lui non è mai retrocesso. Ma quest’ultima affermazione mi sa tanto di formalità, di un dovuto minimo sindacale, come si dice in gergo. Specie dopo la rottura di Dia che ha ulteriormente ridotto la maledetta percentuale. Sul cambio dell’allenatore ha pure fatto qualche nome, ma proprio per questo è da escludere che sia quello giusto. La lista dei disponibili è lunghissima:giusto per citarne alcuni, così, a memoria, memoria, Giampaolo, Tudor, Dionisi, Cannavaro, DeRossi, Nicola, Iachini, Semplici, Sousa….

Probabilmente i giocatori proveranno a difendere Pippo Inzaghi ma non basterà, nonostante la grande quanto sfortunata prestazione fornita contro il Milan e il suo miracoloso portiere. Fra i i possibili eredi, credo che alla fine la scelta del direttore generale ricadrà su Paul Sousa, la più logica anche per non trascurabili motivi economici. Ma basterebbe? Per estremizzare e capirci meglio, se venisse Antonio Conte eviteremmo la discesa in B? Spiacente ma credo proprio di no, come sostengo dalla lontana sconfitta di Empoli, e non per questo rivendico una medaglia, neppure di cartone. Il portoghese è quello dei tanti pareggi subiti in rimonta, se solo la metà fossero finiti in vittoria, ora i granata sarebbero ben oltre la metà classifica. Ma i rimpianti purtroppo non portano da nessuna parte. Resta il mercato, sul quale Walter è al lavoro da prima ancora che arrivasse fisicamente a Salerno. Ma il grave infortunio dell’attaccante ha maledettamente complicato una situazione già critica per il notevole passivo societario. Non sarà facile, tutt’altro, sarà facile né cedere né comprare. Male che vada, come ha lasciato chiaramente intendere lo stesso Sabatini, tra cessioni e premio federale di consolazione, si allestirà un organico in grado di rientrare subito in A. Ma purtroppo anche questo piano è in buona parte saltato. E resta nell’immediato la trasferta di Verona. Un miracolo dopo l’altro, pura questione di fede, peri i pochi o molti credenti anche fra quei tifosi che meriterebbero scudetto e Champion, altro che sofferenze ospedaliere. In loro, moltiplicati, rivedo la Curva Sud del “Vesruti” dove si era fieri persino dell’Inferno della Serie C. Ed è ancora quello spirito, quell’orgoglio al fondo della forza morale di oggi, che però dovrà rasentare l’impossibile dopo l’ultima disgrazia. Il tutto, tra le luci d’artista, converge nella Grande Illusione, come nel capolavoro cinematografico di Jean Renoir interpretato da Jean Gabin ed Eric von Stroheim. Ciak, si gira… Parafrasando la Rossella di “Via col vento” possiamo sempre dire che in fondo l’anno prossimo è un altro anno…Augh