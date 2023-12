di Erika Noschese

Si attende la conferma de I Pooh per concretizzare e annunciare il concerto del prossimo 31 dicembre in piazza della Libertà. L’accordo sembra essere concluso e quello delle prossime ore dovrebbe essere solo una formalità. La band avrà l’onere e l’onore di dare il via al primo dei grandi eventi in piazza dell Libertà. I Pooh, il primo gennaio saranno in piazza a Pescara mentre nella città del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si prova a raggiungere un accordo per il cachet che sarà a carico di Palazzo Santa Lucia, come le Luci d’Artista e una serie di iniziative natalizie. Almeno 400mila euro il cachet richiesto dalla band italiana che prova a sfiorare anche i 500mila euro, una cifra particolarmente alta soprattutto rispetto ai concerti di Capodanno del 31 dicembre in piazza Amendola. Non si esclude la presenza anche di un salernitano doc allo scoccare della mezzanotte, o magari poco dopo: Rocco Hunt. L’artista, vincitore del festival di Sanremo, festeggerà la fine dell’anno a Genova ma stando a quanto riferiscono sarebbe pronto a raggiungere la sua città per salutare e accogliere il 2024. Intanto, domani alle ore 17.30 appuntamento in piazza Portanova a Salerno per l’accensione del maxi albero di Natale. Lo spettacolare simbolo delle feste renderà ancora più magica l’atmosfera della città delle Luci d’Artista, l’evento organizzato dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania. Si tratta di un albero alto 21,80 metri con circa 800 rami; la struttura è dotata di 96.000 luci a led bianco caldo e bianco freddo con effetto flashing mentre sono previste circa 1.500 sfere di colore bianco/argento, diametro da 150/200/250, oltre ad altre decorazioni (fiori e stelle). Nel frattempo, come prevedibile, non mancano le polemiche per la mancanza di posti auto destinate ai residenti. Il parcheggio è destinato, lato teatro Verdi, ai bus turistici e auto parcheggiate a spina, in zona rimozione, alla fine dei giardini mentre il parcheggio recintato riservato alla guardia di finanza, vicino al Genio civile, costantemente vuoto. «Mi chiedo se si potrebbero recuperare almeno il sabato e la domenica un centinaio di posti auto riservandolo anche ai residenti, che restano bloccati senza poter usare le auto, anche in caso di emergenza – ha dichiarato un residente della zona attraverso i canali social – In tarda serata pullman turistici che effettuavano fermate libere sul lungomare, bloccando il traffico,sempre sotto l’occhio vigile dei vigili. Prigionieri fino al mese di gennaio ma sono necessari controlli serrati alle auto in parcheggio che non pagano ticket, multe e rimozioni per i divieti di sosta. Ossigeno per le casse comunali e vivibilità per i residenti che pagano e rispettano le regole».