Sono 13.244 gli interventi del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno effettuati dal 1 gennaio 2023 al 4 dicembre 2024. A snocciolare i dati il comandante Federico nel corso della festività di Santa Barbara. Per l’occasione infatti è stata celebrata la Santa Messa unitamente alla Capitaneria di Porto, presso la chiesa della Santissima Annunziata in Salerno, officiata da S.E. Arcivescovo Mons. Andrea Bellandi e successivamente presso la Sede Centrale del Comando Vigili del Fuoco si è tenuta la cerimonia di consegna simbolica della Bandiera del Comando a picchetto rappresentativo; il passaggio in rassegna del Personale da parte del Comandante; la cerimonia dell’Alzabandiera con discesa del tricolore dal castello di manovra a cura del personale del nucleo Saf; deposizione della corona al monumento dei Caduti e la consegna delle croci di anzianità e dei diplomi di lodevole servizio, accompagnata dai canti degli studenti dell’Istituto Comprensivo “De Caro” di Fisciano. Il Comando Vigili del Fuoco Salerno durante l’anno 2023, mediante l’impiego di 12 sedi operative permanenti dislocate sul territorio provinciale e il potenziamento della capacità operativa, mirata alle esigenze temporali e/o logistiche ha attivato presidi acquatici estivi sul litorale costa sud Salerno; presidio rurale Aib del “Parco del Cilento” nel Comune di Roscigno; Presidio aeroporto costa d’Amalfi, per assistenza atterraggio e decollo flotta aerea AIB nazionale; Campagna Aib, a seguito di sottoscrizione del Piano Tecnico Operativo con la Regione Campania; ha effettuato ad oggi, circa 13300 interventi di soccorso tecnico urgente alla popolazione, posizionandosi al 10° posto tra i 107 Comandi d’Italia. Tra gli interventi in provincia, che hanno visto coinvolti diversi reparti, sedi e per tempi relativamente lunghi si ricorda: 8 maggio 2023, bus precipitato a Ravello con relativo recupero e supporto logostico e strumentale alla Procura; 15 agosto 2023 recupero speleologa a 200 metri di profonità nelle Grotte di Corleto Monforte; 16 agosto 2023 ricerca persona ferita e dispersa in mare nel braccio di mare antistante Cetara; 29 agosto 2023 tromba d’aria che colpì i comuni costieri del golfo di Policastro; 10 ottobre 2023 incendio di uno scatolificio di circa 8000 MQ nel Comune di Fisciano. Inoltre personale del Comando è stato inviato in missione partecipando ad emergenze verificatesi in altre province d’Italia, tra le principali: maggio 2023, ondata di maltempo che colpì vari Comuni dell’Emilia Romagna; luglio 2023, oltre 70 incendi di vegetazione che hanno colpito il territorio della Calabria; novembre 2023, ondata di maltempo che colpì vari Comuni dell’Umbria; novembre 2023, ondata di maltempo che colpì vari Comuni della Toscana; Oltre l’invio nelle varie ricerche a persona dispersa, in supporto di vari Comandi d’Italia, di personale, attrezzature e mezzi dei reparti speciali: Cinofili; Speleo Alpino Fluviale; Topografia. Applicata al Soccorso; Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto, (droni); Pertanto al fine di implementare, mantenere e/o aggiornare, le risorse umane impiegate nei reparti operativi speciali del Comando, l’ufficio didattico provinciale, ha espletato: 16 Corsi di formazione interna, oltre decine di retraining e mantenimenti operativi delle varie specializzazioni; varie esercitazioni antincendio nei porti della Provincia in supporto alle autorità portuali; esercitazioni coordinate dal Nucleo Batteriologico Chimico e Radiologico del Comando, congiuntamente a Carabinieri, Esercito e altri enti. Per mantenere alti gli standard di sicurezza verso la popolazione, Funzionari e personale del supporto tecnico-amministrativo e operativo, hanno pianificato ed attuato interventi di protezione attiva, passiva e repressiva, difatti : l’uffico 81/08, ha convocato, formato e gestito 938 “operatori esterni”, rendendo operativi : 607 “operatori alto rischio”; 331 “discenti formati”. Programmando e coordinando: 31 commissioni esaminatrici; 17 corsi di formazione esterna. L’ufficio Prevenzione Incendi, ha gestito, esaminato e rilasciato: 1076 rinnovi periodici, ad attività soggette a Prevenzione Incendi; 537 Scia Antincendio, per segnalazione certificata di inizio attività; 344 Valutazioni progetto, preventive su attività soggette al controllo dei vigili del fuoco; 189 controlli a campione, su attività soggette con autorizzazioni pregresse; 130 annessi agli atti; 73 commissioni esaminatrici; 53 conferenze di servizio, indette dagli enti locali per snellire le procedure autorizzative; 21 esposti, denunciati da terzi. L’ufficio Polizia Giudiziaria, ha istituito, gestito vari procedimenti di cui: 80 esposti, tra sopralluoghi e verifiche; 32 Notizie di reato, direttamente comunicate e in collaborazione con altri Uffici di Pg; 22 procedimenti penali seguiti e in collaborazione con altri Uffici di PG di Cc, OS, Gdf e procure; 10 Deleghe di indagini.