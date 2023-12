“Sono molti i cittadini di Torrione, soprattutto gli addetti al commercio e all’artigianato, che mi hanno rappresentato alcune problematiche relative al quartiere e che desiderano sottoporre ai rappresentanti istituzionali”. Lo scrive in una nota Barbara Figliolia – Presidente Commissione Politiche sociali

“Pertanto -prosegue la Figliolia – ho ritenuto opportuno invitare il Sindaco, arch. Vincenzo Napoli, e l’ass. al Commercio Dario Loffredo, ad un incontro pubblico che si terrà il g. 5 dicembre, alle ore 20,15, nell’auditorium della Parrocchia S. Croce di via Padula. Essi si sono immediatamente resi disponibili all’incontro.

Per cui i residenti del quartiere con i commercianti, gli artigiani, le associazioni e i rappresentanti dei comitati, sono invitati all’assemblea per un momento di ascolto, di confronto e di programmazione.

Chiunque è interessato è invitato a partecipare”.