Sul sito di Confindustria Salerno (https://www.confindustria.sa.it/siamo-pari-3-la-parita-di-genere-si-impara-a-scuola/) è disponibile il bando della terza edizione del concorso di idee “Siamo Pari”, promosso da Giovani Imprenditori e Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno e rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Salerno.L’iniziativa – realizzata in collaborazione con la Fondazione della Comunità Salernitana, patrocinata da Comune e Provincia di Salerno, Camera di Commercio di Salerno e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno – ha l’obiettivo di favorire la diffusione della cultura della parità di genere con l’intento di avviare tra i più piccoli una presa di coscienza delle proprie possibilità e il superamento degli stereotipi sul tema del gender gap, con particolare riferimento al mondo del lavoro.“L’uguaglianza di genere è un tema cruciale e di drammatica attualità – sottolinea il Presidente dei Giovani Imprenditori Marco Gambardella. Con questa iniziativa, giunta già alla sua terza edizione, intendiamo stimolare una riflessione tra i ragazzi, consentendo alle comunità scolastiche di sviluppare idee e progetti. Una sfida educativa che vede il mondo delle imprese impegnato a superare ogni discriminazione, prevaricazione e diseguaglianza in tutti i contesti di vita e relazione. Come imprenditori investiamo sulle nuove generazioni per un futuro nel segno di una rinnovata umanità solidale. Grazie fin d’ora agli educatori, alle imprese, ai giovani e giovanissimi, che insieme vorranno essere protagonisti di un reale cambiamento.””Solo se la cultura del rispetto delle diversità attecchisce e germoglia nelle future generazioni riusciremo ad estirpare la piaga della disparità e della violenza di genere – afferma Alessandra Puglisi, Presidente Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno. Per fare ciò, abbiamo bisogno del massimo impegno da parte di tutti nel sostenere una rivoluzione culturale che parta dai ragazzi e abbatta i pregiudizi della società. Anche per questa ragione, quest’anno allargheremo il progetto con attività di formazione agli insegnanti, promuovendo una partecipazione diffusa delle scuole della provincia di Salerno.” Gli alunni, con il supporto dei docenti, dovranno realizzare – all’interno della classe -un progetto collaborativo con caratteristiche di originalità rivolto ai pari, alle famiglie, al territorio di appartenenza, al fine di testimoniare il superamento degli stereotipi per la piena inclusione di entrambi i generi nelle varie attività.

I vincitori saranno premiati con strumenti/progetti a supporto della didattica e allo studio delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Il termine per la candidatura dei progetti è fissato al 23 marzo 2024.