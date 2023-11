Un uomo di 44 anni è morto mentre si stava allenando in una palestra di Salerno, sarebbe stato colto da un malore. É successo nel pomeriggio di oggi, 28 novembre, sul posto sono intervenuti i sanitari per la constatazione del decesso e i carabinieri per l’avvio delle indagini; l’attività è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Sull’accaduto sono ancora in corso accertamenti ma le ipotesi convergono al momento per il decesso per cause naturali: l’uomo potrebbe essere stato colto da infarto. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso i sensi e si sarebbe accasciato al suolo durante gli esercizi. La tragedia si è consumata davanti agli altri clienti della palestra, inutili i tentativi di soccorso: quando i sanitari sono arrivati sul posto l’uomo era già morto.

Sul posto è arrivato anche il medico legale, per una prima analisi del corpo; nelle prossime ore potrebbe arrivare il via libera per la restituzione alla famiglia e quindi per i funerali.

A quanto pare l’uomo era molto conosciuto nella zona orientale del capoluogo e sorpattutto a Mercatello