di Marco Visconti

La Pro Loco Nocera de’ Pagani “Gerardo Violante” anche quest’anno dà vita al campo estivo. Questo è situato alla prima traversa di via Fontana, offre varie attività artistiche, laboratoriali e sportive per i bambini e le famiglie. Commenta il ventenne Gerardo Violante, quale presidente della Pro Loco, “la creazione di un campo estivo è sempre stato un desiderio e obiettivo comune ai membri della Pro Loco, in quanto la maggior parte ha avuto esperienze lavorative nell’ ambito dell’ animazione”.

Continua, “già dall’ anno scorso abbiamo cominciato il campo estivo con l’intento di offrire l’opportunità ai bambini e alle famiglie di trascorrere l’estate all’ insegna del divertimento e risparmio. Quest’anno abbiamo deciso di espanderci. Il tutto è stato possibile grazie all’aiuto della famiglia Citarella che ha scelto di darci in gestione l’intera area, in particolare ringrazio Emilio Citarella, guida e figura indispensabile per tutti i giovani durante la costruzione del campo”. Sottolinea Violante, “è stato un lavoro impegnativo rendere l’area della prima traversa di via Fontana pulita e accogliente. Devo anche aggiungere che è stato costruttivo e appagante per tutti: infatti la forza di volontà e determinazione sono stati tratti immancabili.

Gerardo Violante, presidente Pro Loco Nocera de Pagani “Gerardo Violante”

Un altro supporto fondamentale è stato offerto dalla famiglia Di Nardi, che si è dimostrata sempre affettuosa e disponibile dinanzi ad ogni tipo di richiesta”. Aggiunge, “il nostro campo estivo offre varie attività di laboratorio artistico. Inoltre, lo “sport” è la parola chiave di ogni giornata trascorsa insieme. Saranno organizzati, regolati da un calendario, tornei di calcio e di pallavolo. Una novità di quest’anno è senz’altro il laboratorio Pet Therapy seguito e ideato da Debora Di Nardi, così da permettere ai bambini l’incontro e il contatto con diversi animali, quindi, l’immersione in un’esperienza sempre più naturalistica”. Conclude, “tutti gli animatori e i giovani della Pro Loco si augurano, come sempre, di soddisfare le aspettative di tutte le famiglie che con estrema fiducia hanno scelto di affidarci i loro bambini. Ci impegniamo a garantire giornate di totale spensieratezza.